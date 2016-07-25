الاثنين 25 يوليو تموز أهم الأنباء الإقليمية * مقتل سوري كان يحمل قنبلة في ألمانيا وإصابة 12 * الشرطة: القبض على لاجئ سوري قتل امرأة بمنجل في ألمانيا * الحكومة السورية تقول إنها مستعدة لمواصلة محادثات السلام * المرصد : مقتل عدة أشخاص في هجوم بالمورتر على الحي القديم بدمشق * المرصد: غارات للحكومة السورية توقف العمل في أربعة مستشفيات بحلب * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن انفجار قتل 6 في بغداد * احتداد أزمة الصحة في ليبيا مع تضاؤل الموارد * إيران تؤكد احتجاز شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية * قائد الجيش التركي: المشاركون في محاولة الانقلاب أضروا تركيا كثيرا * مسلحون أكراد يقتلون شرطيا في شرق تركيا * بلغاريا تصف تصاعد انتهاك طائرات روسية لمجالها الجوي بأنه "استفزاز" أهم الأنباء العالمية * الصين تقول إن قرار سول بنشر نظام ثاد يضر بأساس الثقة * متمردون سابقون يؤكدون إجراء محادثات مع الحكومة النيجيرية لإنهاء الهجمات في دلتا نهر النيجر * الشرطة: اعتقال صبي أفغاني للاشتباه بصلته بإطلاق النار في ميونيخ * استقالة رئيس وزراء نيبال قبل دقائق من تصويت على سحب الثقة * حريق هائل شمالي لوس أنجليس يجبر المئات على إخلاء منازلهم * رئيس حزب المحافظين: التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون ملزما للبرلمان * البحث عن طائرة عسكرية هندية مفقودة يستمر لليوم الثالث * مقتل أربعة سجناء في أعمال شغب داخل سجن بالسلفادور * استطلاع جديد للرأي: شعبية أولوند تزيد رغم هجوم نيس * مقتل 8 وفقد أكثر من 20 إثر انقلاب قارب قبالة سواحل ماليزيا * بنجلادش تعتقل أربع متشددات في إطار البحث عن منفذي هجوم على مقهى * كمبوديا تثير خلافا داخل آسيان بشأن بحر الصين الجنوبي * مسؤول ألماني: منفذ هجوم ميونيخ بدأ التخطيط له قبل عامالسعودية * هبوط صافي ربح بترورابغ السعودية 79.6% في الربع/2 * صافي ربح الصحراء للبتروكيماويات يقفز ثمانية أمثاله في الربع/2 * مؤشر البورصة ينزل 1.2% إلى 6523.6 نقطة في الإغلاق السابق مصر * ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية في مزاد اليوم * أورنج مصر تقلص خسائرها 63% في النصف/1 * مؤشر البورصة يرتفع 0.36% إلى 7463.7 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي ينزل 0.48% إلى 4567.65 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.76% إلى 3517.38 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * أرباح بنك وربة الكويتي الصافية تهبط 47% في الربع/2 * أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 11% في النصف/1 * كامكو الكويتية تستحوذ على المبنى الإداري لعمليات جنرال الكتريك في أمريكا * مؤشر البورصة يرتفع 0.06% إلى 5394.6 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +53.62 +0.29% 18570.85 نقطة ستاندرد أند بورز +9.86 +0.46% 2175.03 ناسداك +26.26 +0.52% 5100.16 يوروفرست 300 -0.02 -0.0% 1344.11 نيكي (الساعة 0437 جمت يوم الاثنين) +17.17 +0.10% 16644.42 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0437 جمت يوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.14 -0.32% 44.05 دولار/برميل برنت -0.12 -0.26% 45.57 العملات والذهب (الساعة 0437 جمت يوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0969-1.0973‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 106.26-106.31 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3120-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3124 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1316.80-1317.60 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحريرأحمد صبحي خليفة)