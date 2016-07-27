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صباح الخير من رويترز

Wed Jul 27, 2016 4:35am GMT
 
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الأربعاء 27 يوليو تموز

    أهم الأنباء الإقليمية

    * قمة نواكشوط تشدد على التصدي "للإرهاب" وترحب بمساعي حل
القضية الفلسطينية
    * كيري: نأمل في إعلان خطة التعاون مع روسيا بشأن سوريا في
أغسطس
    * الجيش السوري يرسل رسائل نصية لسكان شرق حلب لحثهم على
المغادرة
    * الشرطة: 13 قتيلا في هجوم انتحاري على قاعدة لقوات حفظ
السلام في مقديشو
    * بوتين وإردوغان يلتقيان الشهر المقبل وسط تقارب متزايد في
العلاقات
    * سي.إن.إن ترك: احتجاز اثنين من القادة العسكريين الأتراك في
دبي
    * إقالة 1112 موظفا بمديرية الشؤون الدينية التركية منذ محاولة
الانقلاب
    * القوات التركية تتعقب فلول مدبري الانقلاب مع اتساع نطاق
الحملة
    * حكومة الوفاق الليبية تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على وجود
قوات فرنسية.
    * البحرين تحاكم عشرات بتهمة تشكيل "جماعة إرهابية".
    * الأمم المتحدة تحذر رئيس جنوب السودان بسبب استبدال نائبه.
    * وفاة المخرج المصري محمد خان عن 73 عاما

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل قس في كنيسة بفرنسا والشرطة تقتل المهاجمين بالرصاص.
    * أولوند: منفذا الهجوم على الكنيسة بايعا الدولة الإسلامية.
    * أحد منفذي هجوم كنيسة فرنسا حاول الوصول لسوريا وكان تحت
المراقبة.
    * أمريكا تدعم استئناف المحادثات بين الصين والفلبين بشأن بحر
الصين الجنوبي
    * وكالة: كوريا الشمالية تقول إن قرار إجراء اختبار نووي يتوقف
على أمريكا.السعودية
    * موبايلي السعودية تتحول للربحية في الربع/2
    * تصنيع السعودية تتحول للربحية في الربع/
    * الخضري السعودية تتكبد خسائر صافية في الربع/
    * صافي ربح الاتصالات السعودية ينخفض 27.1% في الربع/2
والنتائج دون التوقعات2
    * مؤشر البورصة ينزل 0.1% إلى 6516 نقطة في الإغلاق السابق

   مصر
    *  مصر توقع اتفاقيتين للتنقيب عن النفط في جنوب البلاد
    *  وزير: مصر توفر 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية لشراء
الأرز والسلع الأساسية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.3 إلى 7539.99 نقطة في الإغلاق السابق.

   الإمارات
    * أبراج الإماراتية تغلق صندوقها في تركيا على المزيد من رأس
المال.
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.49% إلى 4591.7 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي ينزل 0.44% إلى 3539.8 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * صافي ربح بيت التمويل الكويتي يرتفع 13% في الربع/2

    * مؤشر البورصة يرتفع 1.64% إلى 5484 نقطة في الإغلاق السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -19.31     -0.1%        18473.75 نقطة
ستاندرد أند بورز    +0.70         +0.03%        2169.18
ناسداك            +12.42     +0.24%      5110.05
يوروفرست 300        +2.01        +0.15%      1346.96
نيكي (الساعة 0415 جمت يوم الأربعاء)
            +348.43     +1.56%     16731.47
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النفط (الساعة 0415 جمت يوم الأربعاء)
الخام الأمريكي     -0.08        -0.19%       42.84 دولار/برميل
برنت            -0.08        -0.18%       44.79

العملات والذهب (الساعة 0415 جمت يوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.0991-1.0994‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        105.79-105.82   ين
الاسترليني/الدولار   
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الذهب (أوقية-أونصة) 1318.47-1319.27 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 