مقدمة 1-متعاملون: المركزي المصري يبقي على سعر الجنيه دون تغيير في عطاء الدولار اليوم

(لاضافة نتيجة العطاء والسعر في السوق الموازية)

القاهرة 26 يوليو تموز (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء اليوم الثلاثاء لبيع العملة الصعبة في حين ارتفع الجنيه قليلا في التعاملات في السوق الموازية.

وذكر البنك أنه باع 116 مليون دولار عند نفس سعر العطاء السابق في تأكيد لما قاله مصرفيون لرويترز في وقت سابق اليوم.

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

ويعاني النظام المصرفي الرسمي من شح الموارد الدولارية منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة مما دفع الكثير من الشركات المستوردة للاعتماد على السوق السوداء لشراء العملة لكن بسعر مرتفع.

وذكر خمسة متعاملين لرويترز أن الجنيه ارتفع قليلا في التعاملات في السوق الموازية اليوم وتراوح بين 12.8 و12.6 جنيه مقابل الدولار. لكنهم لم يذكروا أحجام التداول.