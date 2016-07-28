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صباح الخير من رويترز

Thu Jul 28, 2016 6:40am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 28 يوليو تموز

    أهم الأنباء الإقليمية
    * أمريكا تتحرى تقارير عن اعتقال أمريكي-إيراني في إيران.
    * تنظيم الدولة الإسلامية ينشر فيديو لاثنين قال إنهما منفذا
هجوم الكنيسة الفرنسية.
    * مقتل ستة بينهم أربعة أطفال في هجوم بالمورتر وتفجير ببغداد.
    * قوات أمريكية تساعد الجيش العراقي في مد جسر على نهر دجلة
لاستعادة الموصل.
    * القوات الحكومية السورية تطرد المعارضة من منطقة قرب دمشق.

    أهم الأنباء العالمية
    * الشرطة: لا دليل على صلة الجزائري الهارب في ألمانيا بالدولة
الإٍسلامية.
    * إخلاء محطة قطارات رئيسية في واشنطن لتهديد بوجود قنبلة.
    * الشرطة الألمانية تخلي مركزا تجاريا وتبحث عن جزائري مشتبه
به.
    * السلطات التركية تسرح عسكريين وتغلق مؤسسات إعلامية.

السعودية
    * مصادر: مشروع أرامكو السعودية للوقود النظيف يجتذب عروضا من
شركات أجنبية.
    * صافي ربح سابك السعودية ينخفض 23.2% في الربع/2 لكنه يتجاوز
التوقعات.
    * مؤشر البورصة ينزل 0.6% إلى 6431.6 نقطة في الإغلاق السابق

   مصر
    * التجاري الدولي مصر يعلن نمو الدخل الصافي والإيرادات في
الربع/2. 
    * مصر تطلب شراء قمح للشحن في 1-10 سبتمبر.
    * مسح-الاقتصاد المصري سينمو 3.5% في 2016-2017
    * مؤشر البورصة يرتفع 4.9% إلى 7914.7 نقطة في الإغلاق السابق.

   الإمارات
    * صندوق النقد الدولي:تحسن القروض العقارية في الإمارات رغم
هبوط الأسعار.
    * المدير المالي لأبوظبي الوطني يتوقع نموا في خانة الآحاد
للإيرادات والأرباح في 2016.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.1% إلى 4597 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي ينزل 0.9% إلى 3510 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    *  صافي أرباح كيبكو الكويتية يرتفع 8% في الربع/2.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.41% إلى 5461.9 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -1.58      -0.01%        18472.17 نقطة
ستاندرد أند بورز    +2.60        +0.12%        2166.58
ناسداك            +29.76     +0.58%      5139.81
يوروفرست 300        +4.79        +0.36%      1351.75
نيكي (الساعة 0621 جمت يوم الخميس)
            -1857.98    -1.13%    
16476.84‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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النفط (الساعة 0118 جمت يوم الخميس)
الخام الأمريكي     -0.14        + 0.3%       42.06 دولار/برميل
برنت            +0.14        +0.32%       43.61

العملات والذهب (الساعة 0630 جمت يوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.1088-1.1092‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.66-104.69   ين
الاسترليني/الدولار   
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دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1340.75-1339.9 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
 