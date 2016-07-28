مقدمة 1-توتر في السوق السوداء للعملة في مصر وسط حملة أمنية قبيل وصول بعثة صندوق النقد

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من إيهاب فاروق

القاهرة 28 يوليو تموز (رويترز) - خيم التوتر اليوم الخميس على السوق الموازية للعملات في مصر مع حملات أمنية على شركات الصرافة في عدد من المحافظات قبيل وصول بعثة صندوق النقد إلى مصر للتفاوض على تمويل البلاد بنحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم إن مباحث الأموال العامة "داهمت 10 شركات صرافة في القاهرة والجيزة بعد ورود تحريات بأن مسؤوليها يقومون بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء وتم تحرير محاضر لهم واخطار البنك المركزي."

وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية من مستويات بين 13 جنيها و13.25 جنيه للدولار يوم الاثنين إلى ما بين 12.30 و12.50 جنيه اليوم.

وقال متعامل في السوق الموازية "لدينا تعليمات صريحة بعدم بيع أي دولار اليوم في السوق لعدم إحراج الحكومة قبل زيارة وفد صندوق النقد. قالوا لنا ‭‭‭‭'‬‬‬‬من يبيع أي دولار اليوم فليتحمل ما سيحدث له‭‭‭‭'‬‬‬‬."

وتستقبل القاهرة يوم السبت بعثة رسمية من صندوق النقد لاستكمال مفاوضات الحصول على التمويل.

وقال خمسة متعاملين لرويترز إن الدولار يباع اليوم بعيدا عن الأنظار بين 12.30 و12.50 جنيه.