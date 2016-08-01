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صباح الخير من رويترز

Mon Aug 1, 2016 4:45am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين الأول من اغسطس آب

    أهم الأنباء الإقليمية
    * قوات المعارضة السورية تشن هجوما رئيسيا لكسر الحصار عن
مناطق المعارضة بحلب 
    * المرصد السوري: قوات تدعمها أمريكا تسيطر الآن على 40% من
منبج
    * الدولة الإسلامية تهاجم منشأتين للطاقة في شمال العراق وتقتل
5
    * مقتل سبعة عسكريين سعوديين وعشرات الحوثيين قرب حدود اليمن
    * فيديو: تنظيم الدولة الإسلامية يدعو أعضاءه لشن هجمات في
روسيا 
    * وكالة: تسريح قرابة 1400 من أفراد القوات المسلحة التركية
    * تركيا ستضم مزيدا من الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات
المسلحة
    * عشرة قتلى في هجوم على قاعدة للشرطة الصومالية في مقديشو
    * بيان: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعدما حاول طعن
جنود
    * وزير المالية: الدين الخارجي لمصر يصل إلى 53.4 مليار دولار
مع قرض صندوق النقد
    * محكمة مصرية ترفض دعوى لعزل مجلس إدارة نقابة الصحفيين
    * هبوط اضطراري لطائرة عراقية في الكويت 
    * الأمواج تجرف أكثر من 120 جثة لمهاجرين إلى ساحل ليبيا في
يوليو
    * 

    
      أهم الأنباء العالمية
    
    * طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير شاحنة ملغومة في كابول
    * البابا يقول إن من الخطأ وصم الإسلام بالعنف 
    * الصين تشيد بأفغانستان لمحاربتها جماعة انفصالية صينية
    * مسؤولون : مقتل امرأة وإصابة ثلاثة في إطلاق نار بتكساس
    * كلينتون تتهم روسيا باختراق أجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطي 
    * الفلبين قد تطبق مجددا هدنة مع متمردين بقيادة الماويين
    * مقتل 41 في الهند و15 في بنجلادش بسبب الأمطار الغزيرة
وصواعق البرق
    * رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالتصدي للعبودية المعاصرة
    * قائد شرطة لندن: وقوع هجوم إرهابي في بريطانيا "مسألة وقت"
    * السعودية


    *  أرامكو السعودية تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا

    * مؤشر البورصة ينزل 0.53% إلى 6302.2  نقطة في الإغلاق السابق

   مصر
    * مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 10
قطاعات
    * 
    * نمو أرباح كريدي أجريكول مصر 32% في النصف/1
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.59% إلى 7983.15 نقطة في الإغلاق
السابق. 

   الإمارات
    * صافي ربح دو الإماراتية يواصل التراجع ويخسر 11.3% في
الربع/2
    * نمو ربح إعمار العقارية 8% في الربع/2 بفضل زيادة الإيرادات
    * أرامكس في دبي تقول إن مؤسسها فادي غندور تخارج عن كامل حصصه
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.4% إلى 4575.34 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 0.99% إلى 3484.32 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت

    *  مسؤول: تكلفة خطة التنمية الكويتية 4.75 مليار دينار
2017-2018
    * رئيس زين الكويتية: النتائج الفصلية تأثرت سلبا بالأوضاع في
المنطقة
    * مؤشر البورصة ينزل 0.02% إلى 5451 نقطة في الإغلاق السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -24.11     -0.13%        18432.24 نقطة
ستاندرد أند بورز    +3.54        +0.16%        2173.6
ناسداك            +7.15      +0.14%      5162.13
يوروفرست 300        +9.15        +0.68%      1347.43
نيكي (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين)
            +28.84     +0.17%    
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النفط (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي     +41.76        +0.16%       41.76 دولار/برميل
برنت            +0.19        +0.44%       43.72

العملات والذهب (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.1176-1.1177‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.40-102.43   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3254 دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1350.75-1350.95 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 