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صباح الخير من رويترز

Tue Aug 2, 2016 5:14am GMT
 
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الثلاثاء 2 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية    
    * ضربات جوية أمريكية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا 
    * كيري يطالب روسيا ونظام الاسد بعدم تنفيذ هجمات في سوريا
    * قوات المعارضة السورية تشن هجوما كبيرا لكسر حصار حلب
    * الكرملين: مقتل جنود روس كانوا على متن طائرة هليكوبتر أسقطت
في سوريا
    * جنرال أمريكي يسعى لتهدئة التوتر في العلاقات مع تركيا بسبب
الانقلاب 
    * الامم المتحدة: السعودية لم تقدم أدلة لرفعها من قائمة سوداء
بخصوص حرب اليمن  
    * نائب رئيس وزراء تركيا: إعادة هيكلة المخابرات "مطروحة على
جدول الأعمال"
    * مصدر: تركيا تستدعي دبلوماسيا ألمانيا بشأن حظر كلمة
لإدروغان
    * ألمانيا: العلاقات مع تركيا تسير على أرض وعرة
    * مقتل أربعة بالسعودية في قصف عبر الحدود من اليمن
    * مصرفي: المغرب يتفق على قرض 710 ملايين يورو لبناء محطتين
للطاقة الشمسية    

أهم الأنباء العالمية    
    * روسيا: الاتهامات أننا اخترقنا البريد الإلكتروني للحزب
للديمقراطي الأمريكي مهينة
    * مسؤول أمريكي يتوقع انتقالا أكبر لفيروس زيكا محليا
    * طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير شاحنة ملغومة
    * تسلا تعرض 2.6 مليار دولار لشراء سولار سيتي

السعودية
    * صندوق برأسمال 4 مليارات ريال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
    * مال: شركات الاتصالات الثلاث منفتحة على الاستثمار المشترك
في البنية التحتية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 6345.7 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * وزير: توقع 5 مليارات دولار إيرادات السياحة هذا العام
    * هيئة السلع المصرية تطلب قمحا للشحن في 11-20 سبتمبر
    * البنك المركزي يغلق 10 شركات صرافة لمدة عام
    * البنك المركزي: نمو المعروض النقدي 18.6% في يونيو
    * أرباح جهينة تهوي 54% في الربع/2 بسبب سعر الصرف
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.66% إلى 7930.14 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * يوتيكو تستثمر 185 مليون دولار لمضاعفة طاقة تحلية المياه
    * أرباح دبي للاستثمار تتراجع 2.3% في الربع/2
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.11% إلى 4580.15 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.89% إلى 3515.22 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * الحكومة تقرر رفع أسعار البنزين من سبتمبر
    * الأرباح الصافية لطيران الجزيرة تهبط 38% في الربع/2
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.34% إلى 5469.6 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -27.73     -0.15%        18404.51 نقطة
ستاندرد أند بورز    -2.76        -0.13%        2170.84
ناسداك            +22.065    +0.43%      5184.196
يوروفرست 300        -8.28        -0.61%      1339.15
نيكي (الساعة 0510 جمت اليوم الثلاثاء)
            -172.87     -1.04%    
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النفط (الساعة 0510 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي     +0.04        +0.10%       40.10 دولار/برميل
برنت            +0.15        +0.36%       42.29

العملات والذهب (الساعة 0510 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1173-1.1177‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.44-102.47   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3188   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1348.71-1349.41 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)
 