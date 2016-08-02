مقدمة 1-المركزي المصري يبقي على سعر الجنيه مستقرا في عطاء الدولار اليوم

(لإضافة نتيجة عطاء المركزي)

القاهرة 2 أغسطس آب (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء اليوم الثلاثاء لبيع العملة الصعبة.

وذكر البنك أنه باع 118.8 مليون دولار بنفس سعر العطاء السابق في تأكيد لما قاله مصرفيون لرويترز في وقت سابق اليوم.

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

وقال ثلاثة متعاملين لرويترز إن عطاء اليوم "تم توجيهه من قبل المركزي لتغطية طلبات استيراد الأدوية والأمصال وحليب الأطفال."

وبينما تواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة حيث قفز الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 13 جنيها خلال الأسبوع الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد." لكنه لم يوضح كيف سيحدث ذلك.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد بينما يبلغ أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء.

وقال متعامل "البيع يتم اليوم في السوق بأسعار بين 12.60 و12.65 جنيه للدولار."