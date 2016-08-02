مشروع قانون بمصر لمنح الإقامة مقابل وديعة بالعملة الصعبة

القاهرة 2 أغسطس آب (رويترز) - قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء إن الحكومة أعدت مشروع قانون أحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة بشأن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة.

وقال المتحدث حسام القاويش إن الهدف من فئة الإقامة الجديدة التي ستبلغ مدتها خمس سنوات هو التسهيل على المستثمرين.