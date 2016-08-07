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صباح الخير من رويترز

Sun Aug 7, 2016 5:33am GMT
 
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الأحد 7 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية
    * معارك عنيفة في حلب ومسلحو المعارضة يخترقون الحصار 
    * المرصد السوري: مقتل 10 في غارة جوية على منطقة بريف إدلب 
    * المرصد: قوات سوريا الديمقراطية تسيطر "بشكل  شبه كامل" على
منبج 
    * قوات هادي تشن عملية عسكرية شرقي صنعاء وانتهاء محادثات
السلام 
    * الحوثيون وصالح يعلنون تشكيلة مجلس حاكم في اليمن 
    * الحكومة اليمنية: منع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات
الدولة في الخارج 

أهم الأنباء العالمية
    * زعيم نمساوي يميني متطرف يشبه انقلاب تركيا بحريق الرايخستاج
    * الشرطة البلجيكية تقتل رجلا أصاب ضابطتي شرطة بمنجل 
    * شاهد: قوات الأمن في إثيوبيا تستخدم الغاز المسيل للدموع
لتفريق احتجاجات 
    * مسؤولة برازيلية: قوات الأمن تفجر حقيبة قرب مضمار الدراجات
بالألعاب الأولمبية 
    * بدء التصويت في تايلاند في استفتاء على دستور جديد
    * الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يمنى بأكبر هزيمة انتخابية منذ
توليه السلطة 
    * احتجاج نسائي ضد الاغتصاب أثناء خطاب لرئيس جنوب أفريقيا 
    *  

    
السعودية 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.14% إلى 6246.45 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.86% إلى 8255.36 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.38% إلى 4526.56 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.18% إلى 3472.38 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.21% إلى 5459.26 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +191.21    +1.04%        18543.26 نقطة
ستاندرد أند بورز    +18.57        +0.86%        2182.82
ناسداك            +54.87     +1.06%      5221.12
يوروفرست 300        +13.3        +0.99%      1344.81
نيكي            +126.19     +0.78%    
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النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي     +0.28        +0.69%       41.11 دولار/برميل
برنت            +0.18        +0.42%       43.28

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1142-1.1146‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.38-101.41   ين
الاسترليني/الدولار   
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3329   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1350.32-1351.82 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 