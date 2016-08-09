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صباح الخير من رويترز

Tue Aug 9, 2016 4:12am GMT
 
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الثلاثاء 9 أغسطس آب
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * سكان: مقتل 9 مدنيين في ضربة جوية للتحالف بسوق في اليمن
    * المرصد: القوات السورية تنقل مساعدات إلى حلب عبر طريق بديل
    * السعودية تتعاون مع ألمانيا في التحقيق في هجمات
    * إردوغان: اتفاق المهاجرين لن يكون ممكنا ما لم تنفذ مطالب
تركيا
    * البنك المركزي اليمني ينفي استخدام الاحتياطي الخارجي بطريقة
غير مسؤولة
    * مسؤولون: طائرات تركية تقصف أهدافا لمقاتلين أكراد ومقتل 13
    * مقتل 13 في حادث مروري بمصر

أهم الأنباء العالمية
    * متمردو الكونجو يقتلون ثمانية مدنيين في تصاعد للعنف العرقي
    * اليابان تأمر الجيش بالاستعداد لإسقاط أي صاروخ كوري شمالي
يهددها
    * إمبراطور اليابان يلقي كلمة تلمح لرغبته في التنازل عن العرش
    * مسؤولون: خطف أمريكي وأسترالي في العاصمة الأفغانية
    * ارتفاع عدد قتلى انفجار في مستشفى باكستاني إلى 45 قتيلا
    * إيطاليا تغرم فولكسفاجن 5.5 مليار دولار بسبب الانبعاثات
    * وول مارت تشتري جت.كوم لزيادة مبيعات الانترنت ومنافسة
أمازون

السعودية
    * رفع رسوم التأشيرات ومخالفات مرورية لزيادة الإيرادات
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.5% إلى 6319.3 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * وزير: مصر ترفع أسعار الكهرباء بين 25% و 40% في 2016-2017
    * الغموض يكتنف مصير رخصة الجيل الرابع للمحمول في مصر
    * أرباح بلتون المالية المصرية تقفز 132% في الربع/1
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% إلى 8273.14 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * تراجع حركة السفر عبر مطار دبي في يونيو بسبب رمضان
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.06% إلى 4548.78 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 0.01% إلى 3510.95 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * أرباح أمريكانا الكويتية ترتفع 31% في الربع/2
    * صحف: ميزانية الكويت لن تتجاوز 19 مليار دينار سنويا خلال 3
أعوام مقبلة
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.45% إلى 5516.1 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -14.24        -0.08%        18529.29 نقطة
ستاندرد أند بورز    -1.98        -0.09%        2180.89
ناسداك            -7.980     -0.15%      5213.141
يوروفرست 300        +0.28        +0.02%      1345.09
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
            +57.15        +0.34%       
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النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي     -0.38        -0.88%        42.64 دولار/برميل
برنت            -0.43        -0.95%        44.96

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1083-1.1087‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.32-102.37   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3001   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1335.11-1335.28 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 