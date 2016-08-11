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صباح الخير من رويترز

Thu Aug 11, 2016 4:34am GMT
 
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الخميس 11 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية

    * وفاة 12 رضيعا مبتسرا في حريق بمستشفى في بغداد.
    * دول غربية تدعو للهدوء حول ميناء الزويتينة النفطي في ليبيا.
    * تركيا: الاتحاد الأوروبي يرتكب "أخطاء فادحة" إزاء محاولة
الانقلاب.
    * العربية: السعودية تعترض صاروخين أطلقا من اليمن.

    أهم الأنباء العالمية

    * الشرطة الألمانية تعتقل مشتبها به ثانيا بعد معلومة عن
التخطيط لهجوم.
    * استطلاع: 19% من الجمهوريين يريدون انسحاب ترامب من سباق
الرئاسة.
    * مجلس الشيوخ البرازيلي يوافق على محاكمة روسيف.
    * العثور على خمسة جنود من جيش مالي غرقى بعد هجوم شنّه
إسلاميون متشددون.
    * الصين توقف العمل في منشأة نووية بتكلفة 15 مليار دولار بعد
احتجاجات.

السعودية
    * السعودية تبلغ أوبك أنها رفعت إنتاج النفط لمستوى قياسي في
يوليو.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.42% إلى 6354.59 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر 
    * مصر تحدد سعر شراء الارز المحلي وتواصل حظر تصديره
    * مصر توقع 5 اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات حدها الأدنى
231 مليون دولار.
    * تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر يستقر عند 14% في يوليو.
    * المركزي المصري يغلق 48 شركة صرافة لتلاعبها في أسعار بيع
العملة الصعبة.
    * بيان: تخفيض رسوم عبور البواخر وسفن الحبوب الأردنية من قناة
السويس 50%.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.12% إلى 8291.51 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات    
    * صافي خسائر طاقة الإماراتية يرتفع إلى 160 مليون دولار في
الربع/2.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.12% إلى 4539.11 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.25% إلى 3530.60 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * فيتش: موازنة الكويت تعكس قوة وضعها المالي لكن تشير إلى
صعوبة الإصلاح.
    * نفط الكويت: إيقاف تسرب نفطي في برج حفر بحقل الأحمدي.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5512.99 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -37.09        -0.20%        18495.66 نقطة
ستاندرد أند بورز    -6.25        -0.29%        2175.49
ناسداك            -20.90     -0.40%      5204.59
يوروفرست 300        -3.83        -0.28%      1354.10 
                                                     
نيكي (الأسواق مغلقة لعطلة)
           
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النفط (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي     -0.13        -0.31%        41.58 دولار/برميل
برنت            -0.12        -0.27%        43.93

العملات والذهب (الساعة ؟؟؟ جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
1.1168-1.1170‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.39-101.42   ين
الاسترليني/الدولار   
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3013   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1342.81-1343.36 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
 