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صباح الخير من رويترز

Sun Aug 14, 2016 5:02am GMT
 
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الأحد 14 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    *  قوات البشمركة تشن هجوما جديدا للإطباق على الموصل الخاضعة
لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية
    * عودة الآلاف إلى منبج بعد فرار متشددي الدولة الإسلامية 
    * تركيا: لا حلول وسط مع واشنطن بشأن تسليم كولن 
    * البيت الأبيض: بايدن يزور تركيا في 24 أغسطس 
    * مصادر: مسلحون أكراد يقتلون مسؤولا في الحزب الحاكم بجنوب
شرق تركيا 
    * النيابة المصرية تحبس 13 شخصا على ذمة قضية التلاعب في توريد
القمح المحلي 
    *     

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    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل إمام مسجد و"صديق" له بالرصاص في شارع بنيويورك 
    * الشرطة: إصابة 6 في هجوم على قطار بسويسرا والدافع مجهول
    * متحدث: دافع هجوم القطار في سويسرا ربما يكون عاطفيا
والإرهاب مازال مستبعدا
    * الشرطة: إطلاق رصاص في مركز تجاري في نورث كارولاينا ولا
تقارير عن ضحايا 
    * طالبان الأفغانية تطلق سراح طاقم هليكوبتر باكستانية 
    * زعيمة اليمين المتطرف في ألمانيا تدعو لنقل اللاجئين إلى جزر
خارج أوروبا 
    * كاسترو يشكر الكوبيين لاحتفائهم بعيد ميلاده ويهاجم أمريكا 

السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.42% إلى 6354.59 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر 
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.12% إلى 8291.51 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات    
    * 
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.12% إلى 4539.11 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.25% إلى 3530.60 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5512.99 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -37.05        -0.20%        18576.47 نقطة
ستاندرد أند بورز    -1.74        -0.08%        2184.05
ناسداك            +4.5 0     +0.09%      5232.90
يوروفرست 300        -2.78        -0.2%      1362.88
نيكي                +184.80       +1.10%       
16919.92‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
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النفط (مستويات الاغلاق السابق)
الخام الأمريكي     +1.00        +2.30%        44.49 دولار/برميل
برنت            +0.93        +2.02%        46.97

العملات والذهب (مستويات الاغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1165-1.1171‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.29-101.32   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2931   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1335.71-1336.67 دولار

 (إعداد إسلام يحيي للنشرة العربية- تحريرأحمد صبحي خليفة)
 