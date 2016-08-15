الاثنين 15 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * هجوم انتحاري بحافلة يودي بحياة مقاتلين عند معبر حدودي سوري مع تركيا * المرصد: احتدام القتال في حلب مع هجوم جديد لمقاتلي المعارضة * قوات كردية تشن هجوما جديدا لاستعادة الموصل من الدولة الإسلامية * اندلاع اشتباكات بجنوب غربي جوبا عاصمة جنوب السودان * تركيا تستدعي القائم بالأعمال النمساوي بسبب عنوان "بذيء" * قوات ليبية تحرز تقدما في سرت على طول الساحل * العراق يبدأ تشغيل محطة لمعالجة الغاز الطبيعي في المنطقة الجنوبية الشرقية * أهم الأنباء العالمية * مقتل خمسة وإعلان أوباما لويزيانا منطقة كوارث بسبب الفيضانات * عمليات التفتيش في مطار جون إف.كنيدي لا تجد أي علامة على إطلاق نار داخل المطار * شرطة نيويورك تكثف جهودها لضبط قاتل إمام ومساعده * بوكو حرام تنشر فيديو لفتيات يعتقد أنهن تلميذات خطفن قبل عامين * رئيس غانا يتعهد بالعودة إلى الازدهار مع بدء حملة إعادة انتخابه * الشرطة التايلاندية: موجة الهجمات مترابطة واعتقال شخص * الجيش التايلاندي يبحث عن هليكوبتر اختفت وعلى متنها 5 أشخاص * رئيس زامبيا يحافظ على تقدمه في انتخابات الرئاسة بعد فرز نصف الأصوات * مقتل نحو 36 في الكونجو على أيدي من يشتبه أنهم متمردون أوغنديون * الشرطة: مقتل 8 بالرصاص في هندوراس في صراع بين عصابتين على ما يبدو * * وفاة مصابة في هجوم القطار بسويسرا وحالة فتاة وطفلة خطيرة السعودية * سبكيم السعودية تعلن عن خلل فني بمصنع أول أكسيد الكربون * شركة لبحري السعودية تحصل على تمويل بقيمة 133.2 مليون دولار * مؤشر البورصة ينخفض 0.3% إلى 8351.07 نقطة في الإغلاق السابق مصر * بلومبرج تنتظر قرار مصر بشأن المرحلة الثانية لمشروع تخزين القمح * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية بأول عطاء بعد اتفاق الصندوق * مؤشر البورصة يرتفع 1.12% إلى 8291.51 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * خسائر أرابتك الإماراتية تنحسر في الربع/2 * صافي ربح داماك الإماراتية ينخفض 37.4% في الربع/2 * مؤشر أبوظبي يستقر عند‭‭ ‬‬4527.06 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.22% إلى 3567.37 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الأرباح الصافية للوطنية العقارية الكويتية تهبط 9% في الربع/2 * مؤشر البورصة ينخفض 0.01% إلى 5499 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -37.05 -0.20% 18576.47 نقطة ستاندرد أند بورز -1.74 -0.08% 2184.05 ناسداك +4.5 0 +0.09% 5232.90 يوروفرست 300 -2.78 -0.2% 1362.88 نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين) -50.29 -0.30% 16869.63‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.33 +0.74% 44.82 دولار/برميل برنت +0.29 +0.62% 47.26 العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1157-1.1161‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 101.29-101.32 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2929-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2935 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1338.02-1339.51 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحريرأحمد صبحي خليفة)