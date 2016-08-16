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صباح الخير من رويترز

Tue Aug 16, 2016 6:02am GMT
 
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الثلاثاء 16 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية
    * الولايات المتحدة تنقل 15 من معتقلي سجن جوانتانامو الى
الامارات العربية   
    * وكالة: روسيا وأمريكا على وشك البدء في عمل عسكري مشترك في
حلب
    * ارتفاع عدد قتلى هجوم انتحاري عند معبر حدودي سوري مع تركيا
إلى 32
    * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن تفجير قرب معبر حدودي
بين سوريا وتركيا
    * مصادر: ثلاثة قتلى في انفجار سيارة ملغومة بجنوب شرق تركيا
    * تركيا تتوقع انسحاب القوات الكردية السورية بعد عملية منبج
    * تركيا: إما الإعفاء من التأشيرة أو إلغاء اتفاق الهجرة مع
أوروبا
    * حكومة الوفاق الليبية تعين لجنة لإدارة الصندوق السيادي
    * برلمان العراق يوافق على تعيين رئيس سابق لشركة نفط الجنوب
وزيرا لنفط
    * المركزي القطري يصدر سندات بالريال مع تحسن السيولة
    * وزير النفط العراقي الجديد: لا صعوبة في حل الصراع النفطي مع
الأكراد

أهم الأنباء العالمية
    * رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تريد تعزيز العلاقات مع
الصين
    * أوباما يحذر الديمقراطيين من الافراط في الثقة بشان احتمالات
فوز كلينتون في انتخابات الرئاسة
    *  فوز لونجو رئيس زامبيا بفترة جديدة
    * المعارضة في زامبيا ترفض نتيجة انتخابات الرئاسة
    * الشرطة: مصاب في هجوم بمدينة كولونيا الألمانية ولا مؤشر على
دافع إرهابي
    * روسيا: مستعدة لتقديم مزيد من الأدلة على توغل أوكرانيا في
القرم
    * مودي ينتقد باكستان ويدعو إلى وحدة الهند
    * طالبان تسيطر على منطقة مهمة في شمال أفغانستان
    * إطلاق نار على شخص وإصابة شرطي في ليلة ثانية من الاحتجاجات
في ميلووكي

السعودية
    * صحيفة: روسيا تقول إن المحادثات مع السعودية بشأن سوق النفط
تتطور
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.3% إلى 6357.6 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مصادر: مقتل 4 من قوات الأمن المصرية في انفجارين بسيناء
    * تراجع معدل البطالة في مصر إلى 12.5% في الربع/2
    * مسؤول: انخفاض تكلفة دعم الوقود في مصر 23% في 2015-2016 إلى
55 مليار جنيه
    * أرباح دومتي المصرية تهوي 48% في الربع/2 بسبب إلغاء عقود
بيع مع الموزعين
    * أرباح العربية للأسمنت تقفز 62% في مصر خلال الربع/2
    * أرباح سوديك المصرية تنمو 4% في النصف/1    
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.23% إلى 8453.5 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * دريك آند سكل الإماراتية تتكبد صافي خسائر في الربع/2
    * إينوك الإماراتية تخطط لرفع طاقة مصفاة جبل علي إلى 210 آلاف
ب/ي
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.73% عند‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬4559.90 نقطة في
الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.98% إلى 3602.47 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * يورصة الكويت توقف تداول 42 سهما اعتبارا من الغد بسبب عدم
تقديم البيانات المالية الفصلية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.12% إلى 5492.3 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +59.58        +0.32%        18636.05 نقطة
ستاندرد أند بورز    +6.10        +0.28%        2190.15
ناسداك            +29.120    +0.56%      5262.015
يوروفرست 300        +0.21        +0.02%     1363.09
نيكي (الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء)
            -232.64    -1.38%        16636.92
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النفط (الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي     -0.26        -0.57%        45.48 دولار/برميل
برنت            -0.31        -0.64%        48.04

العملات والذهب (الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.24-100.27   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2922   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1347.60-1348.60 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)
 