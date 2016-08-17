Wed 9 Aug 2017 | 4:32 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Aug 17, 2016 5:38am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 17 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية
    * بان جي مون يحذر من "كارثة انسانية" لم يسبق لها مثيل في
مدينة حلب السورية
    * سكان: ضربة جوية للتحالف العربي تقتل 9 مدنيين في اليمن
    * تقرير: الحرب كلفت اليمن خسائر تتجاوز 14 مليار دولار
    * الصين تقول إنها تسعى لعلاقات عسكرية أوثق مع سوريا
    * خبراء الأمم المتحدة يحثون البحرين على وقف "اضطهاد الشيعة"
    * إيران تقول إنها فتحت منشآتها لروسيا في مجال محاربة الإرهاب
    * وزارة الدفاع الروسية: قاذفات متمركزة في إيران قصفت متشددين
في سوريا
    * الامارات تقول انها تسلمت 15 سجينا من جوانتانامو
    * إيران تقول إنها ضبطت خلية مرتبطة بالدولة الإسلامية في
إقليم حدودي
    * وزير النفط: العراق يسعى للعمل مع أوبك لتحقيق التوازن داخل
المنظمة

    
    أهم الأنباء العالمية

    * تركيا تعزل آلافا من قوات الامن ردا على محاولة الانقلاب 
    * محكمة إثيوبية تتهم 23 لاجئا من جنوب السودان بالقتل
"المروع"
    *  احتجاز محتجين في زامبيا بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة
    * رئيسة الوزراء البريطانية ماي تريد تعزيز الروابط مع الصين
    * مسؤولون روس يناقشون مع أوبك الوضع في أسواق النفط العالمية


    السعودية
    * شركة البحري السعودية تحصل على تمويل بقيمة 48.45 مليون
دولار
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.46% إلى 6328.55 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مصر تشدد قواعد استيراد الحبوب لمنع تفريغ الشحنات قبل نتائج
الفحص
    * نمو أرباح إيبيكو المصرية 31% في النصف/1
    * نمو أرباح عامر جروب المصرية 11% في النصف/1
    * مؤشر البورصة ينزل 0.78% إلى 8387.5 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * حكومة أبوظبي تعين مستشارين لدمج صندوقين سياديين
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.37% عند‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬4542.84 نقطة في
الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.42% إلى 3587.21 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * بورصة الكويت توقف تداول 19 سهما بسبب عدم تقديم البيانات
الفصلية
    * المركزي الكويتي يوافق للأهلي المتحد على إصدار صكوك بحد
أقصى 200 مليون دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.27% إلى 5507 نقاط  في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +59.58        +0.32%        18636.05 نقطة
ستاندرد أند بورز    +6.10        +0.28%        2190.15
ناسداك            +29.120    +0.56%      5262.015
يوروفرست 300        +0.21        +0.02%     1363.09
نيكي (الساعة 0535 جمت اليوم الأربعاء)
            +142.21    +0.86%        16738.72
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

النفط (الساعة 0535 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي     -0.28        -0.60%        46.30 دولار/برميل
برنت            -0.41        -0.83%        48.82

العملات والذهب (الساعة 0535 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.1260-1.1264‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.02-101.05   ين
الاسترليني/الدولار   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3035-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3038   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1343.10-1343.90 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)
 