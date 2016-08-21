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صباح الخير من رويترز

Sun Aug 21, 2016 5:49am GMT
 
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الأحد 21 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية
    * إردوغان: هجوم على حفل زفاف يقتل ما لا يقل عن 27 شخصا في
جنوب تركيا
    * يلدريم: تركيا ستلعب دورا أكثر فعالية في سوريا في الأشهر
الستة القادمة 
    * مسؤول: أمريكا ترسل وفدا إلى تركيا بخصوص تحقيق فتح الله
كولن 
    * تصاعد القتال بين الاكراد والجيش السوري يثير مخاطر بفتح
جبهة جديدة 
    * عشرات الآلاف في مسيرة باليمن لدعم مجلس للحكم يقوده
الحوثيون 
    * رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيلة حكومته ويبقي وزراء
السيادة 
    * العاهل المغربي: مشاكل أفريقيا هي نتيجة ‭"‬السياسة
الاستعمارية‭"‬ 

    أهم الأنباء العالمية
    * المعارضة الكونجولية ترفض إجراء محادثات مع حكومة كابيلا
بشأن الانتخابات 
    * الحكومة الفلبينية توافق على هدنة جديدة مع المتمردين
الماويين 
    * بدء الحملة الانتخابية في نيكاراجوا وأورتيجا مرشح للاحتفاظ
بمنصب الرئيس 
    * زلزال قوته 6 درجات قبالة الساحل الشرقي لليابان 
    * رجال الإطفاء يحرزون تقدما في مكافحة حرائق كاليفورنيا 

    السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 6227.03 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * 
    * مؤشر البورصة ينزل 0.36% إلى 8317.17 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.15% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬4518.45 نقطة في
الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.44% إلى 3572.44 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.03% إلى 5471.88 نقطة  في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -45.13        -0.24%        18552.57 نقطة
ستاندرد أند بورز    -3.15        -0.14%        2183.87
ناسداك            -1.77      -0.03%      5238.38
يوروفرست 300        -10        -0.74%     1339.75
نيكي (مستوى الإغلاق السابق)
            -150.12    -0.90%        16595.52
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النفط (مستوى الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي     -0.05        -0.11%        46.74 دولار/برميل
برنت            -0.19        -0.38%        49.66

العملات والذهب (مستوى الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1303-1.1307‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.09-100.14   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3046-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬1.3051   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1352.31-1353.08 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحريرأحمد صبحي خليفة)
 