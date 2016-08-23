استقرار الجنيه المصري في عطاء المركزي والسوق السوداء

القاهرة 23 أغسطس آب (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الدوري لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء كما استقرت العملة المصرية في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 118 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في عطاء الأسبوع الماضي.

وتواجه مصر نقصا حادا في الدولار مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 15.5 مليار دولار في يوليو تموز.

وقال مصرفيون لرويترز إن المركزي وجه عطاء اليوم لتغطية الطلبات المعلقة بالموانىء والأدوية والأمصال وحليب الأطفال والصناعات الدوائية والكيماويات.