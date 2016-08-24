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صباح الخير من رويترز

Wed Aug 24, 2016 4:13am GMT
 
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الأربعاء 24 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية
    * وكالة: طائرات حربية تركية تضرب أهدافا للدولة الإسلامية
بشمال سوريا
    * مصادر: مقتل ضابطين مصريين في هجوم بالرصاص في سيناء
    * الأكراد يسيطرون بشكل شبه كامل على مدينة الحسكة السورية
    * الأمم المتحدة تستعد لنزوح لاجئين من مدينة الموصل العراقية
    * مصادر: تفجير مركبة عسكرية في جنوب شرق تركيا ومقتل جنديين
    * مقتل فلسطيني بعد أن اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية في
نابلس
    * كيري يدعو قادة جنوب السودان للالتزام باتفاق السلام أو
مواجهة العقوبات
    * مصدر: إيران ستشارك في اجتماع أوبك بالجزائر
    * العراق يطلب من شركات النفط الأجنبية زيادة إنتاج الخام
وصادراته

أهم الأنباء العالمية
    * الكرملين: بوتين وميركل وأولوند يجتمعون لمناقشة أوكرانيا في
سبتمبر
    * إيطاليا: ألمانيا تقبل مئات المهاجرين دعما لبرنامج أوروبي
    * تقرير: كوريا الشمالية تزرع ألغاما جديدة على الحدود مع
الجنوب
    * بايدن: أمريكا ملتزمة بتعهدات حلف شمال الأطلسي
    * أوباما يزور المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في لويزيانا
    * كيري يقول لنيجيريا إن محاربة الإسلاميين ليست عسكرية فحسب
    * نيجيريا تقول إنها قتلت عددا من قادة بوكو حرام
    * إضراب في الكونجو لمطالبة كابيلا بالتنحي
    * رئيس الفلبين: محادثات مع الصين بشأن النزاع البحري هذا
العام
    * التحالف: مقتل جندي أمريكي في انفجار قنبلة جنوب أفغانستان

السعودية
    * صحيفة: السعودية تصدر سندات بقيمة لا تزيد عن 20 مليار ريال
للبنوك
    * مؤشر البورصة ينزل 0.23% إلى 6096 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مصدران حكوميان: مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود خلال 3 سنوات
    * استقرار الجنيه المصري في عطاء المركزي والسوق السوداء
    * نمو صافي ربح جنوب الوادي للأسمنت المصرية 33% في الربع/1
    * تجار: مصر تتلقى 10 عروض في مناقصة لشراء القمح
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.73% إلى 8186.7 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * الرئيس التنفيذي لرأس الخيمة الوطني: نتوقع نمو القروض بمعدل
في أوائل الآحاد في 2016
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.55% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬4535.4 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.04% إلى 3533.8 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * صحيفة: الكويت توسع مستودعا نفطيا بكلفة 66 مليون دينار
    * مؤشر البورصة مرتفعا 0.1% إلى 5448.9 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +17.88        +0.10%        18547.30 نقطة
ستاندرد أند بورز    +4.26        +0.20%        2186.90
ناسداك            +15.475    +0.30%      5260.078
يوروفرست 300        +12.15        +0.91%     1351.54
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
            +102.84      +0.62%        16600.20
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النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        -0.54        -1.12%        47.56
برنت            -0.44        -0.88%        49.52

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.32-100.35   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3182   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1337.30-1338.10 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 