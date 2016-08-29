الاثنين 29 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * سكان والمرصد السوري:طائرات تقصف منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة بحمص لأول مرة منذ عام * مقتل عشرات الليبيين مع تضييق الخناق على الدولة الإسلامية في سرت * الجيش التركي يتوغل في سوريا والمرصد يقول إن 35 قرويا قتلوا * المرصد: معارضون سوريون تدعمهم تركيا ينتزعون قريتين من قبضة قوات متحالفة مع الأكراد * قيادي بالمعارضة: المعارضون السوريون المدعومون من تركيا يتطلعون لمدينة منبج * محكمة مصرية تخلي سبيل صحفي متهم بنشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن * التلفزيون العراقي: العراق يطلب من السعودية تغيير سفيرها لديه * العربية عن سفير السعودية لدى العراق:سياسات المملكة في العراق لن تتغير * الجيش: مقتل 25 مسلحا كرديا في ضربات جوية تركية بشمال سوريا * إيران تعتقل مفاوضا نوويا للاشتباه في أنه جاسوس أهم الأنباء العالمية * إيطاليا تنقذ 1100 مهاجر في البحر المتوسط * ترامب يلقي كلمة بشأن الهجرة غير المشروعة يوم الأربعاء * صحيفة:وزير مالية جنوب افريقيا قد يُتهم بالفساد هذا الأسبوع * رئيس الجابون ومنافسه يزعمان الفوز بانتخابات الرئاسة * الحكومة: نقل إسلام كريموف رئيس اوزبكستان إلى المستشفى * تحديد مكان مزيد من الجثث تحت أنقاض في منطقة الزلزال بإيطاليا * السيول تجتاح مدينة كانساس بعد أمطار غزيرة استمرت ثلاثة أيام * وسائل إعلام: سنغافورة تؤكد 41 حالة عدوى بفيروس زيكا انتقلت محليا * روسيا ترفع حظر رحلات الطيران العارض إلى تركيا * وزير: فشل محادثات التجارة الحرة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي * وزير: التعامل الخاطيء مع الانفصال البريطاني يدفع بأوروبا نحو الهاوية السعودية * تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي 6 مليارات دولار في يوليوصدارة السعودية تشغل أول وحدة تكسير للقيم المختلط بالمنطقة * الخضري السعودية تحصل على تسهيلات بنكية بنظام التمويل الإسلامي بقيمة 131.99 مليون ريال * مؤشر البورصة يرتفع 1.58% إلى 6071.4 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصر تقرر منع دخول القمح المستورد المصاب بأي نسبة إرجوت * تباين العائد في عطاء أذون الخزانة المصرية * مؤشر البورصة تصعد 0.97% إلى 8052.2 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * وزير الطاقة الإماراتي: حصة أوبك في سوق النفط عند مستوى جيد * مؤشر أبوظبي ينزل 0.44% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬4499.74 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 0.06% إلى 3490.27 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بورصة الكويت تتلقى رسالة ترشيح لمرتبة سوق ناشيء ثانوي * مؤشر البورصة ينخفض 0.03% إلى 5430.3 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -53.01 -0.29% 18395.40 نقطة ستاندرد أند بورز -3.43 -0.16% 2169.04 ناسداك +6.71 +0.13% 5218.92 ستوكس 600 +1.70 +0.50% 343.72 نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين) +402.35 +2.46% 16763.06 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.59 -1.24% 47.05 دولار/برميل برنت -0.59 -1.18% 49.33 العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1203-1.1207‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.19-102.22 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3129-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3131 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1317.11-1317.88 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)