الأربعاء 31 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * دي ميستورا: محادثات أمريكا وروسيا الأسبوع الجاري مهمة للهدنة في سوريا * روسيا تشكك في تقرير يتهم الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية * فرنسا: التوغل التركي في سوريا يهدد بمزيد من التصعيد هناك * تقرير: تركيا تعتقل المزيد من الصحفيين فيما يتصل بمحاولة الانقلاب * الشرطة: مقتل عشرة في انفجار سيارة ملغومة أمام قصر الرئاسة بالصومال * الأمم المتحدة: عدد قتلى حرب اليمن 10 آلاف على الأقل * مفوض أوروبي: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يظل مستبعدا حتى رحيل إردوغان * مسؤول: توقف إنتاج الفوسفات بمدن الحوض المنجمي التونسية بسبب اعتصام عاطلين * العراق يدرج 3 ناقلات شاركت في شحن الخام الكردي على القائمة السوداء أهم الأنباء العالمية * العبادي: العراق يدعم تثبيت إنتاج النفط خلال اجتماع أوبك * ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين للجزر اليونانية لأعلى مستوى في أسابيع * إيطاليا تنقذ 6500 مهاجر من البحر المتوسط في يوم واحد * الكرملين: لم تتأكد تقارير عن وفاة رئيس أوزبكستان * الفلبين ترسل 2500 جندي إضافي إلى جزيرة تتمركز فيها جماعة "أبو سياف" * مقتل شخص وإصابة ثلاثة في انفجار استهدف سفارة الصين بقرغيزستان السعودية * توقيع اتفاقات أولية مع الصين خلال زيارة ولي ولي العهد * وزير الطاقة السعودي يلتقي مع شركة صينية لبحث التعاون في مجال الطاقة النووية * مؤشر البورصة يغلق مرتفعا 0.45% عند 6098.5 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مجلس النواب يسن قانونا لحل النزاعات الضريبية عبر لجان * أرباح السويدي اليكتريك المصرية تقفز 68% في الربع/2 * نمو أرباح بنك باركليز مصر 33% في النصف/1 * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% إلى 8080.8 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الإمارات الإسلامي يسعر صكوكا مكملة قيمتها 250 مليون دولار * مؤشر أبوظبي ينزل 0.71% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬4494.42 ن قطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.54% إلى 3513.20 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * أنظار المستثمرين الكويتيين تتجه للخارج مع أفول نجم قطاع العقارات المحلي * مؤشر البورصة يرتفع 0.31% إلى 5421.4 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -48.69 -0.26% 18454.30 نقطة ستاندرد أند بورز -4.26 -0.20% 2176.12 ناسداك -9.339 -0.18% 5222.989 ستوكس 600 +1.55 +0.45% 344.75 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) +160.78 +0.96% 16886.14 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.03 -0.06% 46.32 دولار/برميل برنت 0 0% 48.37 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1153-1.1155‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.01-103.06 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3101-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3106 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1314.83-1315.04 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)