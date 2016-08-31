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صباح الخير من رويترز

Wed Aug 31, 2016 4:09am GMT
 
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الأربعاء 31 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية
    * دي ميستورا: محادثات أمريكا وروسيا الأسبوع الجاري مهمة
للهدنة في سوريا
    * روسيا تشكك في تقرير يتهم الحكومة السورية باستخدام أسلحة
كيماوية
    * فرنسا: التوغل التركي في سوريا يهدد بمزيد من التصعيد هناك  
    * تقرير: تركيا تعتقل المزيد من الصحفيين فيما يتصل بمحاولة
الانقلاب
    * الشرطة: مقتل عشرة في انفجار سيارة ملغومة أمام قصر الرئاسة
بالصومال
    * الأمم المتحدة: عدد قتلى حرب اليمن 10 آلاف على الأقل
    * مفوض أوروبي: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يظل مستبعدا حتى
رحيل إردوغان
    * مسؤول: توقف إنتاج الفوسفات بمدن الحوض المنجمي التونسية
بسبب اعتصام عاطلين
    * العراق يدرج 3 ناقلات شاركت في شحن الخام الكردي على القائمة
السوداء

أهم الأنباء العالمية
    * العبادي: العراق يدعم تثبيت إنتاج النفط خلال اجتماع أوبك
    * ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين للجزر اليونانية لأعلى مستوى
في أسابيع
    * إيطاليا تنقذ 6500 مهاجر من البحر المتوسط في يوم واحد
    * الكرملين: لم تتأكد تقارير عن وفاة رئيس أوزبكستان
    * الفلبين ترسل 2500 جندي إضافي إلى جزيرة تتمركز فيها جماعة
"أبو سياف"
    * مقتل شخص وإصابة ثلاثة في انفجار استهدف سفارة الصين
بقرغيزستان

السعودية
    * توقيع اتفاقات أولية مع الصين خلال زيارة ولي ولي العهد
    * وزير الطاقة السعودي يلتقي مع شركة صينية لبحث التعاون في
مجال الطاقة النووية
    * مؤشر البورصة يغلق مرتفعا 0.45% عند 6098.5 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر  
    * مجلس النواب يسن قانونا لحل النزاعات الضريبية عبر لجان
    * أرباح السويدي اليكتريك المصرية تقفز 68% في الربع/2
    * نمو أرباح بنك باركليز مصر 33% في النصف/1
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% إلى 8080.8 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * الإمارات الإسلامي يسعر صكوكا مكملة قيمتها 250 مليون دولار
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.71%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬4494.42 ن قطة
في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.54% إلى 3513.20 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت 
    * أنظار المستثمرين الكويتيين تتجه للخارج مع أفول نجم قطاع
العقارات المحلي
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.31% إلى 5421.4 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -48.69        -0.26%        18454.30 نقطة
ستاندرد أند بورز    -4.26        -0.20%        2176.12
ناسداك            -9.339        -0.18%      5222.989
ستوكس 600        +1.55        +0.45%        344.75
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
            +160.78      +0.96%        16886.14

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        -0.03        -0.06%        46.32
دولار/برميل
برنت            0        0%        48.37

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار
الدولار/الين        103.01-103.06 ين
الاسترليني/الدولار   
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الذهب (أوقية-أونصة) 1314.83-1315.04 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 