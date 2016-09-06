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صباح الخير من رويترز

Tue Sep 6, 2016 4:17am GMT
 
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الثلاثاء 6 سبتمبر أيلول

    أهم الأنباء الإقليمية

    
    * انفجارات تهز مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية والأكراد
وسقوط قتلى
    *  الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن تفجيرات سوريا
    * تركيا تحث على إقامة "منطقة آمنة" في سوريا
    * ميركل: روسيا تلعب دورا رئيسيا في وقف إطلاق النار في حلب
    * رئيس البرلمان اللبناني يقول إن انفجار زحلة استهدف حركته
    * مقتل 6 من متشددي القاعدة في هجوم بطائرة أمريكية بلا طيار
باليمن
    * نتنياهو يبحث عرضا بإجراء محادثات مع عباس في موسكو
    * خدمة الإنقاذ: قتيلان على الأقل في انهيار مبنى بإسرائيل
    * ألمانيا متفائلة بشأن إمكانية السماح لنواب بزيارة قاعدة
جوية بتركيا
    * بيان: مصر تنهي المرحلة الأولى من اصطفاف أجزاء حطام الطائرة
الروسية

   
    أهم الأنباء العالمية
    
    * أمريكا تدين التجارب الصاروخية الكورية الشمالية "الطائشة"
    * زعيم المعارضة في الجابون يدعو لإضراب عام بعد انتخابات
متنازع عليها
    * مسؤول: 24 قتيلا في تفجير كابول الانتحاري
    * إيطاليا تنقذ 500 مهاجر وتنتشل ست جثث قبالة ساحل ليبيا
    * رئيس الصين: على اليابان توخي الحذر في كلماتها وأفعالها
ببحر الصين الجنوبي
    * أوباما: العقوبات على روسيا ستستمر لحين تطبيق اتفاق مينسك
    * الفلبين تعلن عن أول إصابة بفيروس زيكا هذا العام
    * بريطانيا تقول إنها عينت أول سفير لها في إيران منذ 2011
    *  السعودية

    * روسيا: نناقش مع السعودية معايير محددة لاتفاق تثبيت إنتاج
النفط
    * روسيا والسعودية تعتزمان تشكيل مجموعة عمل لضمان استقرار سوق
النفط
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.7% إلى 6204.1 نقطة في الإغلاق السابق.

      مصر
    * ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 429 مليون دولار في يوليو
    * وثيقة: الصحة المصرية تتبنى سياسة عدم السماح بواردات القمح
المصابة بالإرجوت
    * مؤشر البورصة يصعد 0.36% إلى 8270.76 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الإمارات
    * وزير الطاقة الإماراتي يرحب بالاتفاق السعودي الروسي
    * موانيء دبي العالمية تفوز بعقد امتياز لمشروع ميناء بأرض
الصومال
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.89%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬‬‬‬‬‬4512.20 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.31% إلى 3546.23 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * وزير النفط الكويتي بالوكالة يتوقع تعافي سوق الخام في
الربع/
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.27% إلى 5380.8 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +72.66        +0.39%        18491.96 نقطة
ستاندرد أند بورز    +9.12      +0.42%        2179.98
ناسداك            +22.69        +0.43%      5249.90
ستوكس 600        +6.78        +1.97%        350.44

نيكي     (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء)
                +38.97      +0.23%        17076.60

النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.90        +2.3%        45.34
دولار/برميل
برنت            +0.12        +0.25%        47.75

العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1153-1.1155‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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دولار
الدولار/الين        103.50-103.55      ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3324      دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1327.08-1328.58   دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية- تحرير محمد اليماني)
 