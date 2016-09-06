الثلاثاء 6 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * انفجارات تهز مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية والأكراد وسقوط قتلى * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن تفجيرات سوريا * تركيا تحث على إقامة "منطقة آمنة" في سوريا * ميركل: روسيا تلعب دورا رئيسيا في وقف إطلاق النار في حلب * رئيس البرلمان اللبناني يقول إن انفجار زحلة استهدف حركته * مقتل 6 من متشددي القاعدة في هجوم بطائرة أمريكية بلا طيار باليمن * نتنياهو يبحث عرضا بإجراء محادثات مع عباس في موسكو * خدمة الإنقاذ: قتيلان على الأقل في انهيار مبنى بإسرائيل * ألمانيا متفائلة بشأن إمكانية السماح لنواب بزيارة قاعدة جوية بتركيا * بيان: مصر تنهي المرحلة الأولى من اصطفاف أجزاء حطام الطائرة الروسية أهم الأنباء العالمية * أمريكا تدين التجارب الصاروخية الكورية الشمالية "الطائشة" * زعيم المعارضة في الجابون يدعو لإضراب عام بعد انتخابات متنازع عليها * مسؤول: 24 قتيلا في تفجير كابول الانتحاري * إيطاليا تنقذ 500 مهاجر وتنتشل ست جثث قبالة ساحل ليبيا * رئيس الصين: على اليابان توخي الحذر في كلماتها وأفعالها ببحر الصين الجنوبي * أوباما: العقوبات على روسيا ستستمر لحين تطبيق اتفاق مينسك * الفلبين تعلن عن أول إصابة بفيروس زيكا هذا العام * بريطانيا تقول إنها عينت أول سفير لها في إيران منذ 2011 * السعودية * روسيا: نناقش مع السعودية معايير محددة لاتفاق تثبيت إنتاج النفط * روسيا والسعودية تعتزمان تشكيل مجموعة عمل لضمان استقرار سوق النفط * مؤشر البورصة يرتفع 1.7% إلى 6204.1 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 429 مليون دولار في يوليو * وثيقة: الصحة المصرية تتبنى سياسة عدم السماح بواردات القمح المصابة بالإرجوت * مؤشر البورصة يصعد 0.36% إلى 8270.76 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * وزير الطاقة الإماراتي يرحب بالاتفاق السعودي الروسي * موانيء دبي العالمية تفوز بعقد امتياز لمشروع ميناء بأرض الصومال * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.89% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬4512.20 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.31% إلى 3546.23 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * وزير النفط الكويتي بالوكالة يتوقع تعافي سوق الخام في الربع/ * مؤشر البورصة يتراجع 0.27% إلى 5380.8 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +72.66 +0.39% 18491.96 نقطة ستاندرد أند بورز +9.12 +0.42% 2179.98 ناسداك +22.69 +0.43% 5249.90 ستوكس 600 +6.78 +1.97% 350.44 نيكي (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء) +38.97 +0.23% 17076.60 النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.90 +2.3% 45.34 دولار/برميل برنت +0.12 +0.25% 47.75 العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1153-1.1155‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.50-103.55 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3320-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3324 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1327.08-1328.58 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية- تحرير محمد اليماني)