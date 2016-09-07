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صباح الخير من رويترز

Wed Sep 7, 2016 4:07am GMT
 
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الأربعاء 7 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية
    * تركيا: القوى العالمية لم تبد التزاما بإقامة "منطقة آمنة"
في سوريا
    * السعودية: ثمة إمكانية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا
خلال 24 ساعة
    * المرصد ومسعفون: إصابة عشرات باختناق في هجوم يشتبه أنه بغاز
الكلور على حلب
    * الجيش الأمريكي: ضربات أمريكية تقتل 13 عنصرا من القاعدة في
اليمن
    * أحد قادة المعارضة السورية المدعومة من تركيا يريد "منطقة
آمنة" في سوريا
    * عباس: لا اجتماع مزمع مع نتنياهو في موسكو
    * صحيفتان: محاكمة إماراتي بتهمة محاولة دهس أمريكي
    * الجيش: ضربات جوية تركية تدمر 12 هدفا بشمال العراق
    * أمريكا: المحادثات مع روسيا بشأن سوريا تحقق تقدما
    * وزير يمني: مصر ستستضيف مؤتمر مساعدات لليمن في مارس آذار
    * أمريكا تحث البحرين على إطلاق سراح الناشط نبيل رجب
    * خبراء روس يصلون القاهرة الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن استئناف
الرحلات الجوية لمصر

أهم الأنباء العالمية
    * متحدثة: رئيسة وزراء بريطانيا "منفتحة الذهن" بشأن اتفاق
الخروج من الاتحاد الأوروبي
    * بريطانيا تسجن داعية إسلاميا لإدانته بالدعوة لدعم الدولة
الإسلامية
    * الاتحاد الأفريقي يتوسط لحل أزمة الجابون
    * الفلبين تسارع لتخفيف التوترات بعد إهانة أوباما
    * أوباما: يجب تنفيذ عقوبات كوريا الشمالية بعد إطلاقها صواريخ
    * مجلس الأمن الدولي يندد بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ
باليستية 

السعودية
    * شركة تابعة لمعادن السعودية تعلن اكتمال انشاءات مصنع
الأمونيا وبدء التشغيل التجريبي
    * مؤشر البورصة ينزل 0.22% إلى 6190.35 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * وزير: استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر 6.6 مليار
دولار في 2015-2016
    * متحدث: مصر وافقت لمستثمري الطاقة المتجددة باللجوء للتحكيم
الدولي في أي نزاع
    * مجلس النواب المصري يوافق على تعيين محمد على الشيخ وزيرا
للتموين
    * البنوك المصرية والبورصة في عطلة من الأحد إلى الثلاثاء
بمناسبة عيد الأضحى
    * مؤشر البورصة ينزل 0.83% إلى 8202.4 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * قانون الإعسار الإماراتي الجديد يجنب مسؤولى الشركات
المتعثرة عقوبة السجن
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.08%
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬4515.41 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 0.06% إلى 3544.19 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * بورصة الكويت: عطلة عيد الأضحى أسبوع واستئناف العمل 18
سبتمبر
    * مؤشر البورصة ترتفع 0.35% إلى 5399.7 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +46.16        +0.25%        18538.12 نقطة
ستاندرد أند بورز    +6.50      +0.30%        2186.48
ناسداك            +26.009    +0.50%      5275.908
ستوكس 600        -1.16        -0.33%        349.46
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
            -118.74    -0.70%        16963.24

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        +0.36        +0.8%        45.19
دولار/برميل
برنت            +0.39        +0.83%        47.65

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.1250-1.12535‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.43-101.47   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3417   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1351.50-1352.40 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 