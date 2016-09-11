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صباح الخير من رويترز

Sun Sep 11, 2016 5:13am GMT
 
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الأحد 11 سبتمبر أيلول

    أهم الأنباء الإقليمية
    * الشرطة ومصادر طبية: مقتل 12 شخصا في انفجارات في بغداد
ومحيطها 
    * المبعوث الأمريكي لسوريا يحذر من عواقب وخيمة للتعاون مع
جبهة فتح الشام 
    * تركيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى منتجع شرم الشيخ المصري 
    * إسرائيل تهاجم موقعا سوريا بعد عبور قذيفة طائشة الحدود 
    *  أهم الأنباء العالمية
    * مبعوث أمريكا لكوريا الشمالية يقول إن من المحتمل القيام
بعمل منفرد ضد بيونجيانج 
    * مكتب الرئيس: مقتل بضعة أشخاص في زلزال ضرب تنزانيا
    * الكروات يدلون بأصواتهم في انتخابات مبكرة لاختيار حكومة
جديدة 
    * شرطة بنجلادش تقتل متشددا يشتبه بتورطه في هجوم على مقهى
أوقع قتلى
    * مظاهرات في المكسيك ضد اقتراح الرئيس بالسماح بزواج المثليين
    * ترامب: تصريح هيلاري عن أنصاري دليل على أنها غير مؤهلة
للرئاسة
    * المعارضة الفنزويلية تقول إنها منعت من الاجتماع قرب موقع
قمة عدم الانحياز   
    * دراما فلبينية عن الثأر تفوز بجائزة أحسن فيلم في مهرجان
البندقية 
    *  السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.61% إلى 6176.53 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.52% إلى 8188.20 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.2%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬4516.38 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.04% إلى 3519.22 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 5429.41 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -394.46    -2.13%        18085.45 نقطة
ستاندرد أند بورز    -53.49      -2.45%        2127.81
ناسداك            -133.575    -2.54%      5125.908
ستوكس 600        -3.80        -1.09%        345.52
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
            +6.99      +0.04%        16965.76

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        -1.74        -3.65%        45.88
دولار/برميل
برنت            -2.11        -4.22%        47.88

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1231-1.1225‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.68-102.71   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬1.3275-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬1.3280   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1327.68-1334.5  دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحريرأحمد صبحي خليفة)
 