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صباح الخير من رويترز

Wed Sep 14, 2016 4:08am GMT
 
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الأربعاء 14 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية
    * أمريكا: هدنة سوريا صامدة فيما يبدو رغم أعمال عنف "متفرقة"
    * دير شبيجل: ألمانيا ترسل 650 جنديا في مهمة للأطلسي بالمتوسط
    * ايطاليا مستعدة لإنشاء مستشفى عسكري في مدينة مصراتة بغرب
ليبيا
    * التحالف يقصف مصنعا باليمن
    * الإعلام الإسرائيلي: نقل بيريس للمستشفى مصابا بسكتة دماغية
    * العراق ينوي زيادة صادرات خام البصرة من الجنوب في أكتوبر
    * مستشار: ينبغي إلغاء حكم بطلان اتفاق تجارة بين أوروبا
والمغرب

أهم الأنباء العالمية
    * ألمانيا تقبض على 3 سوريين تقول إن وراءهم شبكة هجمات باريس
    * وكالة الطاقة تتوقع استمرار تخمة النفط حتى النصف/1 من 2017

السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.61% إلى 6176.53 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * روسيا تهدد بحظر استيراد الموالح المصرية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.52% إلى 8188.20 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.2%
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‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬4516.38 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.04% إلى 3519.22 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 5429.41 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -258.32    -1.41%        18066.75 نقطة
ستاندرد أند بورز    -32.02      -1.48%        2127.02
ناسداك            -56.633    -1.09%      5155.255
ستوكس 600        -3.51        -1.03%        338.72
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
            -68.21      -0.41%        16660.83

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        +0.23        0.51%        +45.13
دولار/برميل
برنت            +0.16        +0.34%        +47.26

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.90-102.91   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3194-1.3199   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1319.81-1320.58  دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 