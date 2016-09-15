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صباح الخير من رويترز

Thu Sep 15, 2016 4:50am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 15 سبتمبر أيلول

   أهم الأنباء الإقليمية
    * ملك المغرب يدافع عن مستشاره بشأن تعليقات تتعلق
بالانتخابات.
    * أوباما: مساعدات لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار ستساعد في
ضمان أمنها.
    * كيري ولافروف يتفقان على تمديد الهدنة في سوريا 48 ساعة.
    * المرصد السوري لم يرصد وفيات في أول 48 ساعة من الهدنة.
    * المساعدات المتجهة لسوريا تنتظر على حدود تركيا
    * إيطاليا تنقذ 650 شخصا من لاجئي القوارب وانتشال خمس جثث.
    * السلطات في جنوب السودان تغلق صحيفة بارزة.
    * بيريس يظهر "بعض التحسن" بعد إصابته بجلطة دماغية خطيرة.
    * أمريكا تقدم مساعدات انسانية للعراق بينما يستعد لهجوم
الموصل. أهم الأنباء العالمية
    * توجيه اتهامات بالفساد إلى لولا دا سيلفا وزوجته.
    * الهند تتعهد بمليار دولار معونة لأفغانستان قبل اجتماع
المانحين.
    * ألمانيا ترى "بصيصا من الأمل" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
    * قمر صناعي أوروبي يضع خريطة لأكثر من ملياري نجم.
    * ميركل تدعو إلى الحذر في الجدل بشأن النقاب.
    * السائحون العرب يقصدون جبال الألب رغم مخاوف من حظر
النقاب.السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.61% إلى 6176.53 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.68% إلى 8132.75 نقطة في الإغلاق
السابقالإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.2%
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‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬4516.38 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.04% إلى 3519.22 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 5429.41 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -31.98     -0.18%        18034.77 نقطة
ستاندرد أند بورز    -1.25      -0.06%        2125.77
ناسداك            +18.52     +0.36%      5173.77 
ستوكس 600        -0.30        -0.09%        338.42
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
            -194.00    -1.23%        16416.98

النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.15        0.34%        +43.73
دولار/برميل
برنت            +0.28        +0.61%        +46.13

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.39-102.42   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3252-1.3258   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1321.80-1322.43  دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
 