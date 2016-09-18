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صباح الخير من رويترز

Sun Sep 18, 2016 5:08am GMT
 
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الأحد 18 سبتمبر أيلول

   أهم الأنباء الإقليمية
    * قوات التحالف بقيادة أمريكا تقصف القوات السورية واجتماع
طارئ لمجلس الأمن بسبب هذه القضية 
    * الولايات المتحدة تبلغ "أسفها" لمقتل جنود سوريين في هجوم 
    * قناة العربية:مسلحون يقتلون شرطيين في المنطقة الشرقية
بالسعودية 
    * نظام القبة الحديدية في إسرائيل يسقط "مقذوفا" شاردا أطلق من
سوريا 
    * محكمة مصرية تؤيد منع حقوقيين من التصرف في أموالهم 

    
 أهم الأنباء العالمية

    * انفجار يهز حي تشيلسي في مانهاتن وإصابة ما لا يقل عن 29
    * متحدث رئاسي: متمردون في جمهورية أفريقيا الوسطى يقتلون 26
قرويا 
    * ميركل تواجه نكسة في انتخابات بمدينة برلين بسبب مخاوف من
المهاجرين 
    * إضرام النار في سيارة زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا 
    * توقع تعزيز حزب مؤيد لبوتين لهيمنته في الانتخابات
البرلمانية الروسية 
    * جماعة مرتبطة بالقاعدة تطلق سراح رهينة نرويجي في الفلبين 
    * انفجار قنبلة في نيوجيرزي على طريق يستخدم في السباقات 
    * عدد محدود من الزعماء يشارك في قمة عدم الانحياز في فنزويلا 
    * إنذار كاذب يدفع الشرطة للقيام بعملية أمنية واسعة وسط باريس

    
    
    
السعودية

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.61% إلى 6176.53 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * مؤشر البورصة يتراجع 1.89% إلى 7979.25 نقطة في الإغلاق
السابقالإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.38%
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‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬4499.26 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 1.05% إلى 3482.25 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 5429.41 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -88.68      -0.49%        18123.80 نقطة
ستاندرد أند بورز    -8.10      -0.38%        2139.16
ناسداك            -0.10        -5.12%      5244.57
ستوكس 600        -2.52        -0.74%        337.82
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
            -194.00    -1.23%        16416.98

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.15        0.34%        +43.73
دولار/برميل
برنت            +0.28        +0.61%        +46.13

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1243-1.1244‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.39-102.42   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3252-1.3258   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1321.80-1322.43  دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 