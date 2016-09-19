الاثنين 19 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * كلينتون وترامب يلتقيان مع الرئيس المصري السيسي في الأمم المتحدة * سفير سوريا بالأمم المتحدة: الضربات الجوية الأمريكية المميتة هدفها تقويض الهدنة * روسيا: قصف الجيش السوري يهدد اتفاق وقف إطلاق النار * اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد أنباء عن مقتل جنود سوريين في قصف للتحالف * خطط الإجلاء من حمص تزيد الضغوط على الهدنة في سوريا * مسؤولون: اشتباكات عند موانئ نفط بليبيا وصد هجوم مضاد * السودان يهدد بإغلاق حدوده مع جنوب السودان خلال أيام * سبأ: الرئيس اليمني يختار محافظا جديدا للبنك المركزي وينقل مقر البنك لعدن * احباط محاولة تهريب أسلحة إلى الحوثيين في شاحنات لوحاتها عمانية * وكالة: الشرطة التركية تعتقل 40 للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية أهم الأنباء العالمية * فنزويلا تقول إن أعضاء أوبك ومنتجين من خارجها على وشك التوصل لاتفاق * نتائج أولية :حصول الحزب الحاكم في روسيا على 51% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية * ميركل تمنى بهزيمة في برلين خلال الانتخابات البرلمانية بسبب الهجرة * مقتل نحو عشرة في قتال بين ميليشيات في شمال مالي * مقتل أربعة بعد تحطم طائرتين صغيرتين قرب العاصمة المجرية بودابست * وزراء خارجية أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يناقشون تشديد العقوبات على بيونجيانج * رئيس الفلبين يقول إنه يحتاج لستة أشهر أخرى في حربه على المخدرات * مكتب التحقيقات الاتحادي يقول إنه لم يتم اعتقال أحد فيما يتعلق بتفجير مدينة نيويورك * مقتل مسلح طعن ثمانية في مركز تجاري بولاية مينيسوتا الأمريكية * الهند تتهم باكستان بالمسؤولية عن هجوم أودى بحياة 17 جنديا في كشمير * مقتل جنرال صومالي و7 من أفراد حرسه الشخصي في انفجار * نقل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إلى المستشفى السعودية * مؤشر البورصة يهبط 1.89% إلى 6060.07 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزارة الزراعة تشكل لجنة للتفاوض في خلاف تجاري مع روسيا * هيئة السلع التموينية تطلب قمحا للشحن في 16-26 أكتوبر * مؤشر البورصة يهبط 0.79% إلى 7916.41 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 0.29% إلى‭‭‭‬‬ 4486.28 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 1.07% إلى 3483.32 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.06% إلى 5426.36 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -88.68 -0.49% 18123.80 نقطة ستاندرد أند بورز -8.10 -0.38% 2139.16 ناسداك -0.10 -5.12% 5244.57 ستوكس 600 -2.52 -0.74% 337.82 نيكي (بورصة طوكيو مغلقة في عطلة اليوم الاثنين) (مستويات الإغلاق السابق) -194.00 -1.23% 16416.98 النفط (الساعة 0432 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.80 1.86% +43.83 دولار/برميل برنت +0.77 +1.68% +46.54 العملات والذهب (الساعة 0432 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1164-1.1165‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.04-102.06 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3035-1.3041 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1314.81-1315.61 دولار (إعداد مروة سلام للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)