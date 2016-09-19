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صباح الخير من رويترز

Mon Sep 19, 2016 4:40am GMT
 
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الاثنين 19 سبتمبر أيلول

   أهم الأنباء الإقليمية
    * كلينتون وترامب يلتقيان مع الرئيس المصري السيسي في الأمم
المتحدة
    * سفير سوريا بالأمم المتحدة: الضربات الجوية الأمريكية
المميتة هدفها تقويض الهدنة 
    * روسيا: قصف الجيش السوري يهدد اتفاق وقف إطلاق النار
    * اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد أنباء عن مقتل جنود سوريين في
قصف للتحالف
    * خطط الإجلاء من حمص تزيد الضغوط على الهدنة في سوريا 
    * مسؤولون: اشتباكات عند موانئ نفط بليبيا وصد هجوم مضاد 
    * السودان يهدد بإغلاق حدوده مع جنوب السودان خلال أيام 
    * سبأ: الرئيس اليمني يختار محافظا جديدا للبنك المركزي وينقل
مقر البنك لعدن
    * احباط محاولة تهريب أسلحة إلى الحوثيين في شاحنات لوحاتها
عمانية
    * وكالة: الشرطة التركية تعتقل 40 للاشتباه في صلتهم بتنظيم
الدولة الإسلامية 

أهم الأنباء العالمية
    * فنزويلا تقول إن أعضاء أوبك ومنتجين من خارجها على وشك
التوصل لاتفاق 
    * نتائج أولية :حصول الحزب الحاكم في روسيا على 51% من الأصوات
في الانتخابات البرلمانية 
    * ميركل تمنى بهزيمة في برلين خلال الانتخابات البرلمانية بسبب
الهجرة 
    * مقتل نحو عشرة في قتال بين ميليشيات في شمال مالي 
    * مقتل أربعة بعد تحطم طائرتين صغيرتين قرب العاصمة المجرية
بودابست 
    * وزراء خارجية أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يناقشون تشديد
العقوبات على بيونجيانج 
    * رئيس الفلبين يقول إنه يحتاج لستة أشهر أخرى في حربه على
المخدرات 
    * مكتب التحقيقات الاتحادي يقول إنه لم يتم اعتقال أحد فيما
يتعلق بتفجير مدينة نيويورك 
    * مقتل مسلح طعن ثمانية في مركز تجاري بولاية مينيسوتا
الأمريكية
    * الهند تتهم باكستان بالمسؤولية عن هجوم أودى بحياة 17 جنديا
في كشمير
    * مقتل جنرال صومالي و7 من أفراد حرسه الشخصي في انفجار
    * نقل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إلى المستشفى

السعودية
    * مؤشر البورصة يهبط 1.89% إلى 6060.07 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * وزارة الزراعة تشكل لجنة للتفاوض في خلاف تجاري مع روسيا
    * هيئة السلع التموينية تطلب قمحا للشحن في 16-26 أكتوبر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.79% إلى 7916.41 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.29% إلى‭‭‭‬‬ 4486.28 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 1.07% إلى 3483.32 نقطة في الإغلاق السابق.

الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.06% إلى 5426.36 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -88.68      -0.49%        18123.80 نقطة
ستاندرد أند بورز    -8.10      -0.38%        2139.16
ناسداك            -0.10        -5.12%      5244.57
ستوكس 600        -2.52        -0.74%        337.82
نيكي   (بورصة طوكيو مغلقة في عطلة اليوم الاثنين) 
                 (مستويات الإغلاق السابق)
            -194.00    -1.23%        16416.98

النفط (الساعة 0432 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        +0.80        1.86%        +43.83
دولار/برميل
برنت            +0.77          +1.68%        +46.54

العملات والذهب (الساعة 0432 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.04-102.06   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3035-1.3041   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1314.81-1315.61 دولار

 (إعداد مروة سلام للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 