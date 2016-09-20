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صباح الخير من رويترز

Tue Sep 20, 2016 4:22am GMT
 
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الثلاثاء 20 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية
    * العبادي يعلن بدء عملية استعادة الشرقاط جنوبي الموصل
    * بريطانيا تقول إنها شاركت بضربات جوية يعتقد أنها قتلت جنودا
سوريين
    * الأسد: الضربات الجوية الأمريكية قرب دير الزور عدوان سافر
    * منظمة: الحرب السورية ترفع أعداد طالبي اللجوء لمستوى ما بعد
الحرب الثانية
    * ضربات جوية تصيب قافلة مساعدات وسوريا تعلن انتهاء الهدنة
    * روسيا: "لا معنى" لالتزام الجيش السوري بوقف إطلاق النار من
جانب واحد
    * مصدر مسؤول: تأجيل خطة لإجلاء مقاتلين من المعارضة السورية
من حمص
    * المساعدات لشرق حلب عالقة في تركيا وهدنة سوريا تنقضي
    * كيري: نتوقع وصول المساعدات لثمانية مواقع في سوريا اليوم
    * إردوغان: المعارضة السورية المدعومة من تركيا قد تتقدم جنوبا
    * الجيش التركي:غارة جوية تركية تقصف أهدافا لتنظيم الدولة
الإسلامية في شمال سوريا
    * إردوغان: لا يجب أن تؤوي أمريكا إرهابيا مثل كولن
    * القوات الإسرائيلية تقتل مهاجما فلسطينيا مع تصاعد العنف

أهم الأنباء العالمية
    * بكين: اليابان تحاول "إرباك" الموقف في بحر الصين الجنوبي
    * مسؤولون: مقتل أفراد من الشرطة الأفغانية في ضربتين جويتين
أمريكيتين
    * أولوند: فرنسا بحاجة للمزيد من الموارد لمحاربة الإرهاب
    * السلطات الأمريكية تحدد هوية المشتبه به في تفجيرات نيويورك
    * انفجار عبوة قرب محطة في نيوجيرزي خلال محاولة إبطال مفعولها
    * الكرملين: فوز الحزب الحاكم في الانتخابات تصويت بالثقة في
بوتين
    * الشرطةالنيجيرية: إطلاق سراح 14 من عمال النفط المخطوفين
    * الهند تدرس الرد على هجوم كشمير الذي تتهم باكستان
بالمسؤولية عنه
    * الأمم المتحدة: 6 قتلى فقط في اشتباكات الجمعة في أفريقيا
الوسطى

السعودية
    * السعودية للكهرباء تحصل على تمويل إسلامي بقيمة 5 مليارات
ريال
    * مصادر: أرامكو السعودية تخطط لصيانة مصفاتين في نوفمبر
وديسمبر
    * مؤشر البورصة يهبط 2.05% إلى 5936 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مسؤول: مصر تتفاوض مع الصين الأسبوع المقبل لاقتراض ملياري
دولار
    * نائب وزير المالية: مصر ستطرح سندات دولية في أكتوبر أو
نوفمبر
    * هيئة السلع التموينية المصرية تؤكد إلغاء مناقصة قمح بعد عدم
تلقي عروض
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.73% إلى 7974.12 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * تكنيب الفرنسية تقول إنها فازت بعقد توسعة مصفاة من اينوك
الإماراتية
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.09% إلى‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬ 4482.46 نقطة في
الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.04% إلى 3484.82 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5430.5 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -3.63      -0.02%        18120.17 نقطة
ستاندرد أند بورز    -0.04       0.00%        2139.12
ناسداك            -9.540        -0.18%      5235.027
ستوكس 600        +3.45        +1.02%        341.27
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
                    +24.12        +0.15%        16543.41

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        -0.23        -0.53%        +43.07
دولار/برميل
برنت            -0.13          -0.28%        +45.82

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.92-101.94   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3037-1.3039   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1315.10-1316.13 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية- تحرير محمد اليماني)
 