الثلاثاء 20 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * العبادي يعلن بدء عملية استعادة الشرقاط جنوبي الموصل * بريطانيا تقول إنها شاركت بضربات جوية يعتقد أنها قتلت جنودا سوريين * الأسد: الضربات الجوية الأمريكية قرب دير الزور عدوان سافر * منظمة: الحرب السورية ترفع أعداد طالبي اللجوء لمستوى ما بعد الحرب الثانية * ضربات جوية تصيب قافلة مساعدات وسوريا تعلن انتهاء الهدنة * روسيا: "لا معنى" لالتزام الجيش السوري بوقف إطلاق النار من جانب واحد * مصدر مسؤول: تأجيل خطة لإجلاء مقاتلين من المعارضة السورية من حمص * المساعدات لشرق حلب عالقة في تركيا وهدنة سوريا تنقضي * كيري: نتوقع وصول المساعدات لثمانية مواقع في سوريا اليوم * إردوغان: المعارضة السورية المدعومة من تركيا قد تتقدم جنوبا * الجيش التركي:غارة جوية تركية تقصف أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا * إردوغان: لا يجب أن تؤوي أمريكا إرهابيا مثل كولن * القوات الإسرائيلية تقتل مهاجما فلسطينيا مع تصاعد العنف أهم الأنباء العالمية * بكين: اليابان تحاول "إرباك" الموقف في بحر الصين الجنوبي * مسؤولون: مقتل أفراد من الشرطة الأفغانية في ضربتين جويتين أمريكيتين * أولوند: فرنسا بحاجة للمزيد من الموارد لمحاربة الإرهاب * السلطات الأمريكية تحدد هوية المشتبه به في تفجيرات نيويورك * انفجار عبوة قرب محطة في نيوجيرزي خلال محاولة إبطال مفعولها * الكرملين: فوز الحزب الحاكم في الانتخابات تصويت بالثقة في بوتين * الشرطةالنيجيرية: إطلاق سراح 14 من عمال النفط المخطوفين * الهند تدرس الرد على هجوم كشمير الذي تتهم باكستان بالمسؤولية عنه * الأمم المتحدة: 6 قتلى فقط في اشتباكات الجمعة في أفريقيا الوسطى السعودية * السعودية للكهرباء تحصل على تمويل إسلامي بقيمة 5 مليارات ريال * مصادر: أرامكو السعودية تخطط لصيانة مصفاتين في نوفمبر وديسمبر * مؤشر البورصة يهبط 2.05% إلى 5936 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مسؤول: مصر تتفاوض مع الصين الأسبوع المقبل لاقتراض ملياري دولار * نائب وزير المالية: مصر ستطرح سندات دولية في أكتوبر أو نوفمبر * هيئة السلع التموينية المصرية تؤكد إلغاء مناقصة قمح بعد عدم تلقي عروض * مؤشر البورصة يرتفع 0.73% إلى 7974.12 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تكنيب الفرنسية تقول إنها فازت بعقد توسعة مصفاة من اينوك الإماراتية * مؤشر أبوظبي يهبط 0.09% إلى‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬ 4482.46 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.04% إلى 3484.82 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5430.5 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -3.63 -0.02% 18120.17 نقطة ستاندرد أند بورز -0.04 0.00% 2139.12 ناسداك -9.540 -0.18% 5235.027 ستوكس 600 +3.45 +1.02% 341.27 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) +24.12 +0.15% 16543.41 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.23 -0.53% +43.07 دولار/برميل برنت -0.13 -0.28% +45.82 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1168-1.1172‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 101.92-101.94 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3037-1.3039 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1315.10-1316.13 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية- تحرير محمد اليماني)