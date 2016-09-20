وزير التجارة المصري: خفض الجنيه يرفع الصادرات 10%

القاهرة 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل اليوم الثلاثاء إن صادرات بلاده سترتفع بنسبة عشرة بالمئة إذا قررت السلطات تخفيض قيمة الجنيه.

وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وأدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 16.5 مليار في أغسطس آب.

وقال قابيل في مؤتمر يورومني إن خفض قيمة الجنيه سيدعم التجارة من خلال كبح الواردات وزيادة الصادرات.

وأفادت إحصاءات رسمية الشهر الماضي بتراجع العجز التجاري في مصر 24.6 في المئة في مايو أيار مقارنة به قبل عام.