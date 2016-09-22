الخميس 22 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية يقول إنه "لا تهاون" مع أي انتهاكات خلال عملية استعادة الموصل بالعراق. * سكان: مقتل 19 على الأقل في ضربة للتحالف الذي تقوده السعودية باليمن. * روحاني يرفض مطلبا أمريكيا لوقف تحليق الطائرات السورية والروسية في شمال سوريا. * الجعفري: سوريا مستعدة لاستئناف محادثات السلام بدون شروط مسبقة . * سي.إن.إن: الدولة الإسلامية ربما استخدمت سلاحا كيماويا ضد قوات أمريكية وعراقية. * مجلس الشيوخ الأمريكي يمهد الطريق لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار. * الدول العربية تتخلى عن مسعاها للضغط على إسرائيل في وكالة الطاقة الذرية. * أوباما يبلغ نتنياهو بقلق أمريكا بشأن المستوطنات. * مسؤولون محليون: انتشال 31 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مصر. أهم الأنباء العالمية * الاضطرابات تتواصل لليوم الثاني في مدينة تشارلوت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود. * مجلس الأمن يحث زعماء الكونجو على عدم تأجيج التوتر بعد أعمال شغب. * باكستان تقول إن العالم يتجاهل التوتر في جنوب آسيا. * أفغانستان تقول إنها ستوقع اتفاق سلام مع حكمتيار. السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 5948.92 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * هيئة السلع التموينية بمصر تسعى لشراء قمح للشحن في 21-31 أكتوبر. * مصر تلغي سياسة عدم السماح بأي إرجوت في القمح وسط ضغوط متصاعدة. * السودان يحظر واردات الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية. * مؤشر البورصة يهبط 1.38% إلى 7937.79 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.15% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4470.40 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 0.26% إلى 3446.08 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يتراجع 0.13% إلى 5390.79 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +163.74 +0.9% 18293.70 نقطة ستاندرد أند بورز +23.36 +1.09% 2163.12 ناسداك +53.82 +1.03% 5295.18 ستوكس 600 +1.46 +0.43% 342.46 النفط (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.47 +1.04% +45.81 دولار/برميل برنت +0.46 +0.98% +47.29 العملات والذهب (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.1195-1.1199‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 100.28-100.33 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3046-1.3050 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1332.40-1333.90 دولار (إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير أشرف صديق)