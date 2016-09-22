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صباح الخير من رويترز

Thu Sep 22, 2016 4:57am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 22 سبتمبر أيلول


    أهم الأنباء الإقليمية
      
    * المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة
الإسلامية يقول إنه "لا تهاون" مع أي انتهاكات خلال عملية استعادة
الموصل بالعراق.
    * سكان: مقتل 19 على الأقل في ضربة للتحالف الذي تقوده
السعودية باليمن.
    * روحاني يرفض مطلبا أمريكيا لوقف تحليق الطائرات السورية
والروسية في شمال سوريا.
    * الجعفري: سوريا مستعدة لاستئناف محادثات السلام بدون شروط
مسبقة .
    * سي.إن.إن: الدولة الإسلامية ربما استخدمت سلاحا كيماويا ضد
قوات أمريكية وعراقية.
    * مجلس الشيوخ الأمريكي يمهد الطريق لبيع أسلحة للسعودية بقيمة
1.15 مليار دولار.
    * الدول العربية تتخلى عن مسعاها للضغط على إسرائيل في وكالة
الطاقة الذرية.
    * أوباما يبلغ نتنياهو بقلق أمريكا بشأن المستوطنات.
    * مسؤولون محليون: انتشال 31 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة
سواحل مصر.

    أهم الأنباء العالمية
    * الاضطرابات تتواصل لليوم الثاني في مدينة تشارلوت بولاية
نورث كارولاينا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود.
    * مجلس الأمن يحث زعماء الكونجو على عدم تأجيج التوتر بعد
أعمال شغب.
    * باكستان تقول إن العالم يتجاهل التوتر في جنوب آسيا.
    * أفغانستان تقول إنها ستوقع اتفاق سلام مع حكمتيار.


    السعودية    
    *  مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 5948.92 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    مصر
    * هيئة السلع التموينية بمصر تسعى لشراء قمح للشحن في 21-31
أكتوبر.
    * مصر تلغي سياسة عدم السماح بأي إرجوت في القمح وسط ضغوط
متصاعدة.
    * السودان يحظر واردات الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية.
    * مؤشر البورصة يهبط 1.38% إلى 7937.79 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.15% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4470.40
نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 0.26% إلى 3446.08 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.13% إلى 5390.79 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +163.74    +0.9%        18293.70 نقطة
ستاندرد أند بورز    +23.36     +1.09%        2163.12
ناسداك            +53.82        +1.03%      5295.18
ستوكس 600        +1.46        +0.43%        342.46

النفط (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.47        +1.04%        +45.81
دولار/برميل
برنت            +0.46           +0.98%        +47.29

العملات والذهب (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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  دولار
الدولار/الين        100.28-100.33   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3046-1.3050
  دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1332.40-1333.90 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير أشرف صديق)
 