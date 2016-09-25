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صباح الخير من رويترز

Sun Sep 25, 2016 5:51am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 25 سبتمبر أيلول
    

    أهم الأنباء الإقليمية  
    * وزير الخارجية اليمني:اليمن يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة
بشأن نقل إيران أسلحة للحوثيين
    * مجلس الأمن الدولي يناقش تصعيد القتال في حلب 
    * مقتل 18 في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في تكريت بالعراق 
    * مصادر: نتنياهو يلتقي كلينتون وترامب خلال زيارته لأمريكا 
    * سوريا تقول إنها واثقة من النصر في الحرب على الإرهاب 

    أهم الأنباء العالمية
    * شرطة ولاية واشنطن :اعتقال المشتبه به في قتل خمسة أشخاص في
مركز تجاري بالولاية
    * الفلبين تطلب من العالم عدم التدخل في حرب دوتيرتي على
المخدرات 
    * زعيم المعارضة في الجابون يرفض حكم المحكمة بتأييد فوز بونجو
بالرئاسة 
    * 


    السعودية    
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 5948.92 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    مصر
    * 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.3% إلى 7913.94 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.0% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4515.17 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يصعد 1.96% إلى 3513.57 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.28% إلى 5405.80 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -131.01    -0.71%        18261.45 نقطة
ستاندرد أند بورز    -12.49       -0.57%        2164.69
ناسداك            -33.78     -0.63%      5305.75
ستوكس 600        -2.52        -0.72%        345.34

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي           -1.73         -3.73%        +44.59
دولار/برميل
برنت            -1.56           -3.72%        +46.09

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.98-101.01   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2974-
1.2979   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1337.2-1338.0   دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 