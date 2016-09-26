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صباح الخير من رويترز

Mon Sep 26, 2016 4:35am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 26 سبتمبر أيلول
    

    أهم الأنباء الإقليمية  
   
    * الصليب الأحمر: تسليم مساعدات لأربع بلدات محاصرة في سوريا 
    * الخلاف يحتدم بين أمريكا وروسيا بشأن سوريا مع استمرار قصف
حلب 
    * أمريكا تنتقد "وحشية" روسيا في سوريا وموسكو تقول السلام شبه
مستحيل 
    * المعارضة السورية: العملية التفاوضية لم تعد مجدية مع دعم
روسيا لقصف حلب
    * إردوغان: تركيا تريد الانضمام لأمريكا في عملية الرقة
    * طائرات روسية وسورية تقصف مخيما في حلب استردته المعارضة
    * وزير خارجية بريطانيا: روسيا مسؤولة عن إطالة أمد الحرب في
سوريا
    * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن تفجير انتحاري ببغداد
قتل 7 أشخاص
    * مسؤول حوثي في اليمن يعرض هدنة حدودية وإصدار عفو
    * مصادر طبية وسكان: ضربات جوية للتحالف تقتل 9 بوسط اليمن
    * ترامب يقول لنتنياهو إنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
    * نادي الأسير: وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد إصابته
"بسكتة دماغية"
    * مقتل الكاتب الأردني ناهض حتر أمام محكمة بوسط عمان
    * مصدر حكومي: العاهل الأردني يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة
جديدة 
    * رئيس الوزراء الليبي يدعو للمصالحة في بلد يعاني وطأة
الانقسام 
    * كندا تؤكد خطف مواطن لها في ليبيا وتسعى لجمع المزيد من
المعلومات 
    * مشرع: تأجيل الانتخابات البرلمانية في الصومال مرة أخرى
    * الجزائر تقول إن جميع الخيارات "ممكنة" في اجتماع أوبك
    * إصابة سائق قطار في انفجار قنبلة على خط للسكك الحديدية في
جنوب شرق تركيا 
    * 


    أهم الأنباء العالمية
   
    * الشرطة المجرية تقول إن تفجير بودابست كان موجها ضد الشرطة 
    * رئيس الجابون يقول "الامور تسير كالمعتاد" مع عودة هدوء حذر
للبلاد 
    * العثور على ست جثث في ساحة لانتظار السيارات في ولاية
سينالوا المكسيكية 
    *  زعيم المعارضة: البرلمان البريطاني يجب أن يطلع على
استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي
    * الشرطة تبحث عن دافع وراء إطلاق النار في مركز تجاري بواشنطن
    * سلاح الجو الصيني يجري مناورات في غرب المحيط الهادي


    السعودية    
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.6% إلى 5913  نقطة في الإغلاق السابق.

    
    مصر
    * خسائر العز الدخيلة المصرية تقفز 60% في الربع/2 بسبب فروق
العملة
    * انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.12% إلى 7904.5 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.4% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4497.21 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يصعد 0.62% إلى 3491.69 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * كيبكو الكويتية تعلن بدء تنفيذ مشروع عقاري بقيمة 2-2.5
مليار دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5410.2 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -131.01    -0.71%        18261.45 نقطة
ستاندرد أند بورز    -12.49       -0.57%        2164.69
ناسداك            -33.78     -0.63%      5305.75
ستوكس 600        -2.52        -0.72%        345.34

نيكي   (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين )
                 -150.19         -0.90%       16603.83  
النفط (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي           +0.32         +0.72%        +44.80
دولار/برميل
برنت            +0.38           +0.83%        +46.27

العملات والذهب (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.1226-1.1229‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.92-100.97   ين
الاسترليني/الدولار   
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978-1.2979   د  ولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1333.30-1333.50   دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 