الثلاثاء 27 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * مسؤولون أمريكيون: دول الخليج قد تسلح المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات * ضربات جوية تستهدف مناطق المعارضة في حلب أثناء الليل * نائب رئيس الوزراء: تركيا ترحب بانسحاب مقاتلين أكراد سوريين من منبج * الكرملين قلق من إعادة تنظيم "الإرهابيين" لصفوفهم لشن هجمات بسوريا * مصادر: مقتل ثلاثة جنود في انفجار بجنوب شرق تركيا * ميركل: الاتحاد الأوروبي بحاجة لاتفاقات بشأن المهاجرين مع مصر وتونس * محكمة تقضي بإغلاق صحيفة وسجن 3 صحفيين في سلطنة عمان * الزعيم الأعلى في إيران يطلب من أحمدي نجاد عدم الترشح للرئاسة * شركاء حقل لوثيان الإسرائيلي يوقعون اتفاقا لتصدير الغاز مع الأردن أهم الأنباء العالمية * الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين متهمين بدعم إسلاميين متشددين * الشرطة: رجل يفتح النار ويصيب شخصين قرب متجر بغربي باريس * أولوند: مخيم كاليه للاجئين سيغلق بالكامل * كولومبيا توقع اتفاق سلام مع المتمردين الماركسيين لإنهاء حرب استمرت 52 عاما * أحد أكبر الاتحادات العمالية بجنوب أفريقيا يدعم رامافوسا لرئاسة الحزب الحاكم السعودية * أمر ملكي بخفض رواتب الوزراء ومزايا القطاع الحكومي * مسؤول: أرامكو السعودية تعتزم إنفاق 334 مليار دولار على قطاعات متنوعة خلال 10 سنوات * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 5956.6 نقطة في الإغلاق السابق مصر * بلتون المصرية توافق على شراء 60% من شركة سمسرة أمريكية مقابل 24 مليون دولار * انخفاض عائد سندات الخزانة المصرية في عطاء اليوم * الجهاز المركزي للإحصاء: أعداد السائحين في مصر تهوي 51% في النصف/1 * مؤشر البورصة يرتفع 0.89% إلى 7974.8 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * وزير الطاقة الإماراتي: سوق النفط تتجه إلى استعادة توازنها * الإمارات تعتزم سن قانون لتنظيم بيع واستخدام الطائرات بدون طيار * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.11% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4492.22 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 0.04% إلى 3492.96 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الرئيس التنفيذي: مؤسسة البترول الكويتية تتأقلم مع أسعار النفط المتدنية * أعلى محكمة كويتية توقف تنفيذ حكم سابق لصالح بنك الخليج في عقد قيمته 65 مليون دينار * مؤشر البورصة ينزل 0.04% إلى 5407.9 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -166.62 -0.91% 18094.83 نقطة ستاندرد أند بورز -18.59 -0.86% 2146.10 ناسداك -48.256 -0.91% 5257.491 ستوكس 600 -5.34 -1.55% 340.00 نيكي (الساعة 0404 جمت اليوم الثلاثاء) +49.84 +0.30% 16594.4 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.05 -0.11% +45.88 دولار/برميل برنت -0.12 -0.25% +47.23 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1243-1.1244‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 100.76-100.81 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬1.2980-1.2981 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1334.28-1335.78 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)