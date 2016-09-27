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صباح الخير من رويترز

Tue Sep 27, 2016 4:14am GMT
 
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الثلاثاء 27 سبتمبر أيلول    

أهم الأنباء الإقليمية  
    * مسؤولون أمريكيون: دول الخليج قد تسلح المعارضة السورية
بصواريخ مضادة للطائرات
    * ضربات جوية تستهدف مناطق المعارضة في حلب أثناء الليل
    * نائب رئيس الوزراء: تركيا ترحب بانسحاب مقاتلين أكراد سوريين
من منبج
    * الكرملين قلق من إعادة تنظيم "الإرهابيين" لصفوفهم لشن هجمات
بسوريا
    * مصادر: مقتل ثلاثة جنود في انفجار بجنوب شرق تركيا
    * ميركل: الاتحاد الأوروبي بحاجة لاتفاقات بشأن المهاجرين مع
مصر وتونس
    * محكمة تقضي بإغلاق صحيفة وسجن 3 صحفيين في سلطنة عمان
    * الزعيم الأعلى في إيران يطلب من أحمدي نجاد عدم الترشح
للرئاسة
    * شركاء حقل لوثيان الإسرائيلي يوقعون اتفاقا لتصدير الغاز مع
الأردن

أهم الأنباء العالمية
    * الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين متهمين بدعم إسلاميين متشددين
    * الشرطة: رجل يفتح النار ويصيب شخصين قرب متجر بغربي باريس
    * أولوند: مخيم كاليه للاجئين سيغلق بالكامل
    * كولومبيا توقع اتفاق سلام مع المتمردين الماركسيين لإنهاء
حرب استمرت 52 عاما
    * أحد أكبر الاتحادات العمالية بجنوب أفريقيا يدعم رامافوسا
لرئاسة الحزب الحاكم

السعودية
    * أمر ملكي بخفض رواتب الوزراء ومزايا القطاع الحكومي
    * مسؤول: أرامكو السعودية تعتزم إنفاق 334 مليار دولار على
قطاعات متنوعة خلال 10 سنوات
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 5956.6  نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * بلتون المصرية توافق على شراء 60% من شركة سمسرة أمريكية
مقابل 24 مليون دولار
    * انخفاض عائد سندات الخزانة المصرية في عطاء اليوم
    * الجهاز المركزي للإحصاء: أعداد السائحين في مصر تهوي 51% في
النصف/1
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.89% إلى 7974.8 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * وزير الطاقة الإماراتي: سوق النفط تتجه إلى استعادة توازنها
    * الإمارات تعتزم سن قانون لتنظيم بيع واستخدام الطائرات بدون
طيار
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.11%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4492.22 نقطة في
الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يصعد 0.04% إلى 3492.96 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * الرئيس التنفيذي: مؤسسة البترول الكويتية تتأقلم مع أسعار
النفط المتدنية
    * أعلى محكمة كويتية توقف تنفيذ حكم سابق لصالح بنك الخليج في
عقد قيمته 65 مليون دينار
    * مؤشر البورصة ينزل 0.04% إلى 5407.9 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -166.62    -0.91%        18094.83 نقطة
ستاندرد أند بورز    -18.59        -0.86%        2146.10
ناسداك            -48.256    -0.91%      5257.491
ستوكس 600        -5.34        -1.55%        340.00
نيكي (الساعة 0404 جمت اليوم الثلاثاء)
                 +49.84         +0.30%       16594.4  
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي           -0.05         -0.11%        +45.88
دولار/برميل
برنت            -0.12           -0.25%        +47.23

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1243-1.1244‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.76-100.81   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬1.2980-1.2981   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1334.28-1335.78 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 