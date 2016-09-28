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صباح الخير من رويترز

Wed Sep 28, 2016 4:10am GMT
 
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الأربعاء 28 سبتمبر أيلول    

أهم الأنباء الإقليمية  
    * الحكومة السورية تشن هجوما بريا كبيرا في حلب
    * إذاعة إسرائيل: وفاة رئيس إسرائيل السابق بيريس عن 93 عاما
    * وكالة: إقالة 87 من العاملين في وكالة المخابرات الوطنية
التركية
    * بتروفاك البريطانية تستأنف نشاطها في تونس بعد تهديدات
بالمغادرة

أهم الأنباء العالمية
    * أوبك تتجه لعدم الاتفاق مع رفض إيران عرضا سعوديا
    * البنك الدولي يعين كيم لفترة رئاسة ثانية مدتها 5 سنوات
    * مسؤول: مقتل 12 جنديا أفغانيا على يد زملائهم أثناء نومهم
    * الحكم بالسجن تسع سنوات على متشدد إسلامي في تدمير أضرحة
تمبكتو بمالي
    * مقتل ما لا يقل عن أربعة وإصابة المئات في ثالث إعصار يجتاح
تايوان هذا الشهر

السعودية
    * السعودية وإيران تطيحان بآمال توصل أوبك لاتفاق في الجزائر
    * مؤشر البورصة ينزل 3.8% إلى 5730.9 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مؤشر البورصة ينزل 0.32% إلى 7948.9 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.46%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4471.68 نقطة
في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.76% إلى 3466.56 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * الرئيس التنفيذي: بورصة الكويت ستصبح شركة خاصة اعتبارا من
الخميس المقبل
    * رئيس بنك بوبيان الكويتي: نعتزم زيادة رأس المال أو إصدار
صكوك بحلول 2020
    * مسؤول بهيئة أسواق المال الكويتية: ندرس إنشاء سوق للشركات
الصغيرة والمتوسطة
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5412.37 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +133.47    +0.74%        18228.30 نقطة
ستاندرد أند بورز    +13.83        +0.64%        2159.93
ناسداك            +48.221    +0.92%      5305.712
ستوكس 600        +0.19        +0.06%        340.19
نيكي (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء)
            -259.4        -1.55%        16424.53
    
النفط (الساعة 0402 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي           -0.07         -0.03%        +44.64
دولار/برميل
برنت            +0.35           +0.16%        +46.13

العملات والذهب (الساعة 0402 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.56-100.59   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3004-1.3007   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1325.4-1325.6 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 