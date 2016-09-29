الخميس 29 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * الخارجية الأمريكية: أمريكا ناقشت ردودا غير دبلوماسية على العنف في سوريا. * السعودية تتوقع التوصل إلى حل بشأن وقف صادرات بنادق ألمانية. * روسيا تقول إنها مستعدة لاستئناف العمل المشترك مع أمريكا في سوريا. * الائتلاف الوطني المعارض في سوريا: الحل السياسي لم يعد مطروحا. * أمريكا سترسل مزيدا من العسكريين للعراق استعدادا لمعركة الموصل. * الجيش اللبناني يواجه خطر الجهاديين على الحدود السورية. * الجيش الأمريكي يقول إنه قتل 4 عناصر للقاعدة في اليمن. * جماعة حقوقية: عمان تحتجز قاضيا انتقد السلطة القضائية. * التحالف بقيادة السعودية: على الحوثيين حل الجناح المسلح قبل أي اتفاق سلام. أهم الأنباء العالمية * الكونجرس يسقط فيتو أوباما وتشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" يصبح قانونا. * مدير المخابرات الأمريكية يعارض مشروع قانون 11 سبتمبر. * أمريكا متهمة بقتل 22 في ضربة جوية أخطأت هدفها في الصومال. * البيت الأبيض: أوباما يأمل حضور جنازة بيريس. * مجلة فوربس تقدر ثروة ترامب بنحو 3.7 مليار دولار. * روسيا ترفض نتائج التحقيق في سقوط طائرة ماليزية في أوكرانيا * الاتحاد الأوروبي يسعى لتشديد ضوابط صادرات منتجات أمن الإنترنت. * الصين تدعو باكستان والهند لحل خلافاتهما حول كشمير.السعودية * مؤشر البورصة ينزل 3.4% إلى 5534 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * محكمة مصرية تعاقب 40 يشتبه بانتمائهم للدولة الإسلامية بالسجن المؤبد. * مؤشر البورصة يهبط 0.5% إلى 7908 نقاط في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي ينزل 0.5% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4449 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 0.4% إلى 3453 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 5402 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +110.94 +0.61% 18339.24 نقطة ستاندرد آند بورز +11.44 +0.53% 2171.37 ناسداك +12.84 +0.24% 5318.55 ستوكس 600 +2.38 +0.7% 342.57 نيكي (الساعة 0632 جمت اليوم الخميس) +252.76 +1.54% 16718.16 النفط (الساعة 0632 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.05 -0.11% +47.00 دولار/برميل برنت -0.26 -0.26% +48.43 العملات والذهب (الساعة 0632 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.1229-1.1233‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 101.46-101.47 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3022-1.3026 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1324.36-1324.54 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)