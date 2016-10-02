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صباح الخير من رويترز

Sun Oct 2, 2016 5:08am GMT
 
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الأحد 2 أكتوبر تشرين الأول
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * معارضون وموظفون إغاثة :صواريخ روسية وسورية تقصف حلب وتدمر
مستشفى 
    * دول الخليج تدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف الهجوم على حلب
السورية
    * مصادر: مقتل 6 من قوات الأمن المصرية في هجومين بشمال سيناء 
    * وكالة:قوات بقيادة السعودية تنقذ ركاب سفينة قبالة سواحل
اليمن
    * مدير وكالة الطاقة الذرية يقول إيران تلتزم بالاتفاق النووي 

    
أهم الأنباء العالمية
    * إصابة 77 على الأقل في انفجار اسطوانة غاز جنوب إسبانيا 
    * رئيسة وزراء بريطانيا: سنبدأ الخروج من الاتحاد قبل انتخابات
ألمانيا 
    * مقاتلو طالبان الأفغانية يتقدمون في إقليم هلمند 
    * الشرطة تشتبك مع مهاجرين ومحتجين خارج مخيم كاليه 
    * البابا فرنسيس يحذر من "حرب عالمية" على الأسرة والزواج
التقليدي 
    * رئيس قرغيزستان يعود إلى البلاد بعد علاجه في روسيا 


  السعودية
    * مؤشر البورصة يصعد 1.6 بالمئة إلى 5623.3 نقطة في الإغلاق
السابقمصر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.3 بالمئة إلى 7881.11 نقطة في الإغلاق
السابق

    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يصعد 0.62%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬ 4476.32  نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.6% إلى 3474.38 نقطة الإغلاق السابق

     الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 5398.4  نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +164.70    +0.91%        18308.15 نقطة
ستاندرد آند بورز    +17.14        +0.80%        2168.27
ناسداك            +42.85     +0.81%      5312.00
ستوكس 600        +0.20        +0.06%        342.92
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
            -243.87        -1.46%        16449.84
    
النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي           +0.41        +0.86%        +48.04
دولار/برميل
برنت            -0.19           -0.39%        +49.05

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1243-1.1248‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.33-101.36   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2979-1.2984   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1315.8-1316.1  دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 