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صباح الخير من رويترز

Mon Oct 10, 2016 4:33am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 10 أكتوبر تشرين الأول
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * أمريكا:استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في هجوم
صاروخي فاشل من اليمن
    * الخارجية الأمريكية:كيري يتحدث مع ولي ولي عهد السعودية
ووزير خارجيتها بشأن هجوم اليمن
    * ألوف من المتظاهرين اليمنيين المسلحين يطالبون بالتحقيق في
هجوم 
    * علي عبد الله صالح يحث على مهاجمة السعودية بعد غارة جوية
    * مكتب الحاكم: عدد القتلى في تفجير جنوب شرق تركيا يرتفع إلى
17
    * الجيش التركي: مقتل 38 من الدولة الإسلامية في شمال سوريا
    * الشرطة: مقتل مهاجم فلسطيني قتل شخصين بالرصاص في القدس
    * روسيا تقول إنها قادرة على حماية أصولها في سوريا في حالة
وقوع قصف أمريكي مكثف
    * وزير النفط العراقي يدعو لزيادة إنتاج النفط والغاز في 2017

    
    أهم الأنباء العالمية

    * ترامب يهاجم بيل كلينتون ويتعهد بسجن هيلاري كلينتون إذا
أصبح رئيسا 
    * رئيسة تايوان تدعو الصين إلى إجراء محادثات مع تايوان 
    * ارتفاع عدد قتلى الإعصار ماثيو في هايتي إلى ألف شخص 
    * وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل سبعة في تحطم هليكوبتر شمال
البلاد
    * انفجار في مصفاة بالصين ولا إصابات
    * إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد شهور من الاحتجاجات
    * عاصفة تقتل امرأة وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل في
أستراليا
    * الصين تقول إن الرسوم الأوروبية على واردات الصلب الصينية
غير عادلة
    * ماليزيا تعتقل 16 شخصا للاشتباه في صلاتهم بالمتشددين
    * وكالة: الشرطة الروسية تقتل ثمانية مسلحين في اشتباكات في
الشيشان
    * روسيا تتوقع أن تطلب أوبك من المنتجين الآخرين الانضمام لخفض
الإنتاج
    * القصر الملكي:حالة ملك تايلاند غير مستقرة بعد إجراء غسيل
كلوي السعودية
    * نمو صافي ربح المراعي السعودية 10% في الربع/3
    *  
    * مؤشر البورصة ينزل 2.2%إلى 5506.8 نقطة في الإغلاق السابق

    
مصر
    * بالم هيلز المصرية تسعى لاصدار سندات بنحو مليار جنيه
    * البنك التجاري الدولي يخفض حدي السحب والشراء بالبطاقات خارج
مصر للمرة الرابعة خلال 3 أشهر
    * تفاوت العائد في عطاء أذون الخزانة المصرية
    * مؤشر البورصة يصعد 0.82% إلى 8436.8 نقطة عند الإغلاق السابق

الإمارات
    * بنك ابوظبي الوطني يجمع 621 مليون دولار من سندات فورموزا
    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.62% إلى 4362.17 نقطة عند الإغلاق
السابق 
    * مؤشر دبي ينخفض 0.19% إلى 3348.14 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * مصرفيون: الكويت ترجيء إصدار سندات بقيمة 10 مليار دولار إلى
2017
    * وزيرة كويتية: الحكومة تتسلم خلال أسبوعين 3 سيناريوهات
لمشروعي تطوير الجزر ومدينة الحرير
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.17% إلى 5311.4 نقطة عند الإغلاق
السابق 

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -28.01     -0.15%        18240.49 نقطة
ستاندرد آند بورز    -7.08         -0.33%        2153.74
ناسداك            -14.447    -0.27%      5292.405
ستوكس 600        -3.18        -0.93%        339.64

نيكي (السوق مغلقة اليوم الاثنين في عطلة)
      ( مستويات الإغلاق السابق )
            -39.31       -0.23%        16860.09
    
النفط (الساعة 0422 جمت يوم الاثنين)
الخام الأمريكي           -0.43        -0.86%        49.38
دولار/برميل
برنت            -0.39           -0.75%        51.54

العملات والذهب (الساعة 0422 جمت يوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.89-102.90   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.240
1-1.2403   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1262.21-1262.98 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 