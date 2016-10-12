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صباح الخير من رويترز

Wed Oct 12, 2016 4:08am GMT
 
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الأربعاء 12 أكتوبر تشرين الأول
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * المعارضة والمرصد: طائرات روسية تستأنف القصف العنيف لشرق
حلب
    * الإعلام والمرصد: مقتل خمسة في قصف لمقاتلي المعارضة لمدرسة
في درعا بسوريا
    * أولوند: الحوار مع روسيا بشأن سوريا يجب أن يكون "صريحا
وحازما"
    * إردوغان يطالب العبادي بأن "يعرف حدوده" ويقول إن تركيا لن
تأخذ أوامر بشأن بعشيقة
    * حزب العمال الكردستاني يعلن مسؤوليته عن قتل سياسي في الحزب
الحاكم التركي
    * ميركل تدعو الاتحاد الأفريقي للمساعدة في حل الصراع الليبي
    * بان جي مون: جنوب السودان لم يفعل شيئا يذكر بشأن تعهده
زيادة قوات حفظ السلام
    * قادة مصر واليونان وقبرص يتفقون على تنسيق جهود مكافحة
الهجرة غير الشرعية
    * منظمة الصحة العالمية: انتشار الكوليرا في اليمن

أهم الأنباء العالمية
    * الشرطة الإسبانية تعتقل ثلاثة يشتبه في أن لهم صلات بمتشددين
إسلاميين
    * وكالة الطاقة: سوق النفط قد تستعيد توازنها بوتيرة أسرع إذا
التزمت أوبك بهدفها
    * وكالات: روسنفت الروسية تقول لا معنى لفرض قيود على إنتاج
النفط دون اتفاق داخل أوبك
    * سامسونج توقف إنتاج ومبيعات جالاكسي نوت 7 بسبب مخاوف من
اشتعال الأجهزة

السعودية
    * رئيس أرامكو : عام 2018 سيكون الوقت الملائم للطرح الأولي
    * صافي ربح بنك الرياض ينخفض 19% في الربع/3 ويخالف التوقعات
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 5655.6 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان يوافق على تجزئة سهم الشركة
إلى سهمين
    * مؤشر البورصة ينزل 1.6% إلى 8232.8 نقطة عند الإغلاق السابق

الإمارات
    * آبار للاستثمار: نقف بشكل كامل وراء بنك فالكون بعد عقوبات
    * رئيس أبوظبي الإسلامي يتوقع نمو أرباح النصف/2 بشكل مماثل
للنصف/1
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.3% إلى 4374 نقطة عند الإغلاق السابق 
    * مؤشر دبي يرتفع 1% إلى 3391 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * نائب رئيس بنك بوبيان الكويتي يتوقع نمو الأرباح بنسبة تقترب
من 20% في 2016
    * شركة تابعة لأجيليتي الكويتية تفوز بعقد مع الأمم المتحدة
بإيرادات متوقعة 165 مليون دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.1% إلى 5350 نقطة عند الإغلاق السابق 

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -200.38    -1.09%        18128.66 نقطة
ستاندرد آند بورز    -26.93        -1.24%        2136.73
ناسداك            -81.886    -1.54%      5246.788
ستوكس 600        -1.81        -0.53%        340.17
نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء)
            -116.01    -0.68%        16908.75
    
النفط (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        +0.10        0.2%        +50.89
دولار/برميل
برنت            +0.19        +0.36%        +52.60

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.1049-1.1052‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        103.43-103.45    ين
الاسترليني/الدولار    1.2292-1.2299   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1257.60-1257.80 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 