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صباح الخير من رويترز

Sun Oct 16, 2016 4:15am GMT
 
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الأحد 16 أكتوبر تشرين الأول
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * مسؤول :استهداف سفينة حربية أمريكية مجددا في هجوم صاروخي
فاشل من اليمن
    * محققون: الهجوم على مجلس عزاء باليمن جاء بناء على معلومات
"مغلوطة" 
    * المحادثات بشأن سوريا في لوزان تنتهي دون تحقيق انطلاقة 
    * فصيل منافس يتحدى سلطة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس
    * إردوغان: العراق لا يستطيع بمفرده طرد الدولة الإسلامية من
الموصل
    * كيري يؤكد وصول أمريكيين كانا محتجزين في اليمن إلى عمان 
    * بريطانيا ترسل بعثة تدريب عسكرية جديدة إلى تونس للتصدي
للدولة الإسلامية

أهم الأنباء العالمية
    * الجيش النيجيري: مهاجمون أضرموا النار في خط أنابيب للنفط في
دلتا النيجر 
    * زلزال يهز شمال غرب اليونان ووقوع أضرار بطرق 
    * مقتل 24 شخصا في حادث تدافع في مدينة هندية قديمة
    * الفيضانات تقتل 11 شخصا في وسط فيتنام وعاصفة تقترب من سواحل
البلاد 
    * رياح شديدة وأمطار تجتاح شمال غرب الولايات المتحدة وانقطاع
الكهرباء عن الآلاف 
    * عدد قتلى الإعصار ماثيو في نورث كارولاينا يرتفع إلى 26 
    * الصين تطلق مركبتها الفضائية شنتشو 11 وعلى متنها رائدا
فضاء‭ ‬يوم الاثنين 
    * أمريكا ترصد تجربة فاشلة لكوريا الشمالية لاطلاق صاروخ متوسط
المدى 
    * الناخبون في الجبل الأسود يختارون بين روسيا والغرب في
انتخابات برلمانية 
    * بان جي مون يصل هايتي بعد أعمال نهب بالقرب من قاعدة الأمم
المتحدة

السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.02% إلى 5693.96 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * 
    * المؤشر المصري الرئيسي يغلق مرتفعا 3.9% والثانوي يرتفع
0.82%

الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.37% إلى 4347.20 نقطة عند الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.59% إلى 3334.94 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.35 بالمئة إلى 5328.00 نقطة.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +39.44     +0.22%        18138.38 نقطة
ستاندرد آند بورز    +0.43         +0.02%        2132.98
ناسداك            +0.83      +0.02%      5214.16
ستوكس 600        +4.33        +1.29%        339.95
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
            +82.13     +0.49%        16856.37
    
النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.36        0.7%        +49.83
دولار/برميل
برنت            +0.3        +0.58%        +51.51

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1018-1.1020‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        103.80-103.81    ين
الاسترليني/الدولار    1.2187-1.2191   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1260.21-1257.90 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 