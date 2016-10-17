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صباح الخير من رويترز

Mon Oct 17, 2016 4:54am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 17 أكتوبر تشرين الأول   

    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * العراق يبدأ هجوما لاستعادة الموصل من قبضة تنظيم الدولة
الإسلامية 
    * أمريكا تقول إنها مستعدة لدعم العراق في"المعركة الصعبة
المقبلة" لتحرير الموصل 
    * بوتين يحث أمريكا وحلفاءها على تفادي سقوط ضحايا مدنيين في
هجوم الموصل
    * الجيش المصري يعلن مقتل 3 من رجاله و18 متشددا في اشتباكات
بسيناء 
    * التلفزيون الرسمي: أمير الكويت يحل البرلمان
    * مقاتلو معارضة سوريون ينتزعون قرية دابق من الدولة الإسلامية
    * انتحاري يقتل ثلاثة في مخيم للاجئين على الحدود السورية
الأردنية 
    * بريطانيا وأمريكا تدرسان عقوبات إضافية على الأسد ومؤيديه 
    * أولوند يقول إن فرنسا لن تخفف الضغط على روسيا بشأن سوريا
    * روسيا: الاتفاق في محادثات لوزان على ضرورة تقرير السوريين
لمستقبلهم
    * مصادر: مقتل 3 من رجال الأمن في تفجير انتحاري جنوب تركيا
    * حكومة جنوب السودان: مقتل 56 في معارك في محيط بلدة ملكال 

أهم الأنباء العالمية
    * إثيوبيا تعلن قيودا جديدة ضمن إجراءات حالة الطوارئ 
    * الحكومة الصومالية تغلق صحيفة وتعتقل رئيس تحريرها اليابان
تنفي مناقشة الإدارة المشتركة لجزر متنازع عليها تسيطر عليها روسيا
    * الصين تطلق مركبة فضائية في أحدث مهمة إلى الفضاء
    * رئيس وزراء اليابان يرسل قربانا إلى مزار ياسوكوني
    * استطلاع إبسوس/رويترز: كلينتون مرشحة بقوة للفوز بأصوات
المجمع الانتخابي
    * الكونجو الديمقراطية تؤجل انتخابات الرئاسة إلى 2018
    * الهند: مجموعة بريكس مجمعة على الاعتراف بتهديد الإرهاب
    * رئيس الوزراء الهندي: باكستان هي "السفينة الأم للإرهاب"
    * ستيرجن: إجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا "مرجح بشدة"
قبل 2020
    * رئيس الفلبين: سأبحث قرار محكمة تحكيم دولية مع زعماء الصين
    * السعودية
    * وزارة المالية السعودية ستوقف الصرف من ميزانية العام الجاري
في 15 نوفمبر
    * صافي ربح الأهلي التجاري السعودي يتراجع 1.6% في الربع/3
مخالفا التوقعات
    * مصادر: سعودي أوجيه تجري محادثات لبيع حصة بمليار دولار في
البنك العربي
    * صافي ربح مصرف الإنماء ينخفض 16.8% في الربع/3 بفعل المخصصات
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.1% إلى 5632.7 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * فودافون واتصالات مصر توقعان تراخيص الجيل الرابع للمحمول
    * المؤشر المصري الرئيسي ينزل 0.9% إلى 8432.41 نقطة في
الإغلاق السابق

الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.73% إلى 4315.62 نقطة عند الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.99% إلى 3301.84 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * البترول الوطنية الكويتية تسعى لإتمام قرض بأكثر من 5 مليار
دولار بحلول الربع/1
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.35 بالمئة إلى 5309.15 نقطة.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +39.44     +0.22%        18138.38 نقطة
ستاندرد آند بورز    +0.43         +0.02%        2132.98
ناسداك            +0.83      +0.02%      5214.16
ستوكس 600        +4.33        +1.29%        339.95
نيكي (الساعة 0442 جمت يوم الاثنين)
            +49.68     +0.29%        16906.05
    
النفط (الساعة 0442  جمت يوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.09        -0.18%        50.26
دولار/برميل
برنت            -0.02        -0.04%        51.93

العملات والذهب (الساعة 0442  جمت يوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.25-104.26    ين
الاسترليني/الدولار    1.2159-1.21601   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1254.00-1254.40 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 