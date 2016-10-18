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صباح الخير من رويترز

Tue Oct 18, 2016 4:14am GMT
 
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الثلاثاء 18 أكتوبر تشرين الأول   

أهم الأنباء الإقليمية
    * مبعوث الأمم المتحدة: هدنة اليمن تبدأ ليل الأربعاء
    * مفوضية اللاجئين تخشى فرار 100 ألف شخص من الموصل إلى سوريا
وتركيا
    * قورتولموش: تركيا مستعدة لاستقبال "مئات الآلاف" ممن قد
يفرون من الموصل
    * قورتولموش: نحو 3000 مقاتل دربتهم تركيا يشاركون في عملية
الموصل
    * وكالة: مسؤول أمني سوري كبير يزور مصر
    * مسعفون: مقتل 14 من عائلة واحدة في ضربة جوية بشرق حلب
    * بريطانيا وفرنسا تطالبان الاتحاد الأوروبي بإدانة روسيا بسبب
سوريا
    * الجبير يقول السعودية مستعدة لوقف إطلاق النار في اليمن
    * إيران تجري تدريبات للقوات الجوية لاستعراض قدراتها الدفاعية
    * مصر تقر قانونا يهدف للحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا
    * وكالة: انتخابات مجلس الأمة الكويتي ستجرى في 26 نوفمبر

 أهم الأنباء العالمية
    * مسؤولون: القوات الأفغانية تصد هجوما لطالبان على عاصمة
هلمند
    * مقتل قيادي انفصالي بارز في شرق أوكرانيا
    * 32 قتيلا على الأقل وكثيرون مفقودون بعد غرق عبارة بميانمار
    * ميركل مستعدة للقاء بوتين بشأن أوكرانيا لكنها تنتظر أنباء
بحدوث تقدم
    * الجيش الصيني يدعو لضبط النفس في التدريبات البحرية بين
واشنطن وسول
    * ويكيليكس: الإكوادور تقطع الانترنت عن جوليان أسانج
    * مجلس الأمن الدولي يدين تجربة صاروخية فاشلة لكوريا الشمالية
    * وزيرة الدفاع الألمانية تقول برلين مستعدة لتوسيع دورها
العسكري
    * ترامب يؤكد مجددا تزوير الانتخابات وجمهوريون يطالبوه
بالإثبات
    * المحكمة الدستورية بالكونجو توافق على تأجيل انتخابات
الرئاسة
    * مقتل 14 في حريق في مستشفى خاص بشرق الهند

السعودية
    * صافي ربح سافكو السعودية يهبط 68% في الربع/3
    * صافي ربح مصرف الراجحي السعودي يقفز 16.7% في الربع/3
    * جرير السعودية ترفع توزيعات أرباح الربع/3 إلى 2.15 ريال
للسهم
    * صافي ربح البنك السعودي الهولندي يهبط 46.7% في الربع/3
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.2% إلى  5564.7 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * رئيس اتصالات مصر: لم نبدأ سداد قيمة رخصة الجيل الرابع
للمحمول بعد وأمامنا شهر للدفع
    * فينكورب: القيمة العادلة لسهم بلتون المصرية 9.30 جنيه وخطأ
كتابي وراء تغيير القيمة
    * المؤشر البورصة ينزل 2.24% إلى  8243.3 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * انخفاض صافي الاتحاد الوطني الإماراتي 15% في الربع/3
والنتائج دون التوقعات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 2.2% إلى 4220.44 نقطة عند الإغلاق السابق 
    * مؤشر دبي ينخفض 0.89% إلى 3272.37 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * أرباح بنك الكويت الوطني ترتفع 6.4% في الربع/3 رغم تراجعها
في 9 أشهر
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.42 بالمئة إلى 5287  نقطة.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -51.98     -0.29%        18086.40 نقطة
ستاندرد آند بورز    -6.48         -0.30%        2126.50
ناسداك            -14.338    -0.27%      5199.823
ستوكس 600        -2.53        -0.74%        337.42
نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء)
            +4.70      +0.03%        16904.82
    
النفط (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.32        +0.64%        50.26
دولار/برميل
برنت            +0.33        +0.64%        51.85

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        103.81-103.83   ين
الاسترليني/الدولار    1.2221-1.2224  دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1258.71-1258.87 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 