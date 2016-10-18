الثلاثاء 18 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * مبعوث الأمم المتحدة: هدنة اليمن تبدأ ليل الأربعاء * مفوضية اللاجئين تخشى فرار 100 ألف شخص من الموصل إلى سوريا وتركيا * قورتولموش: تركيا مستعدة لاستقبال "مئات الآلاف" ممن قد يفرون من الموصل * قورتولموش: نحو 3000 مقاتل دربتهم تركيا يشاركون في عملية الموصل * وكالة: مسؤول أمني سوري كبير يزور مصر * مسعفون: مقتل 14 من عائلة واحدة في ضربة جوية بشرق حلب * بريطانيا وفرنسا تطالبان الاتحاد الأوروبي بإدانة روسيا بسبب سوريا * الجبير يقول السعودية مستعدة لوقف إطلاق النار في اليمن * إيران تجري تدريبات للقوات الجوية لاستعراض قدراتها الدفاعية * مصر تقر قانونا يهدف للحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا * وكالة: انتخابات مجلس الأمة الكويتي ستجرى في 26 نوفمبر أهم الأنباء العالمية * مسؤولون: القوات الأفغانية تصد هجوما لطالبان على عاصمة هلمند * مقتل قيادي انفصالي بارز في شرق أوكرانيا * 32 قتيلا على الأقل وكثيرون مفقودون بعد غرق عبارة بميانمار * ميركل مستعدة للقاء بوتين بشأن أوكرانيا لكنها تنتظر أنباء بحدوث تقدم * الجيش الصيني يدعو لضبط النفس في التدريبات البحرية بين واشنطن وسول * ويكيليكس: الإكوادور تقطع الانترنت عن جوليان أسانج * مجلس الأمن الدولي يدين تجربة صاروخية فاشلة لكوريا الشمالية * وزيرة الدفاع الألمانية تقول برلين مستعدة لتوسيع دورها العسكري * ترامب يؤكد مجددا تزوير الانتخابات وجمهوريون يطالبوه بالإثبات * المحكمة الدستورية بالكونجو توافق على تأجيل انتخابات الرئاسة * مقتل 14 في حريق في مستشفى خاص بشرق الهند السعودية * صافي ربح سافكو السعودية يهبط 68% في الربع/3 * صافي ربح مصرف الراجحي السعودي يقفز 16.7% في الربع/3 * جرير السعودية ترفع توزيعات أرباح الربع/3 إلى 2.15 ريال للسهم * صافي ربح البنك السعودي الهولندي يهبط 46.7% في الربع/3 * مؤشر البورصة ينخفض 1.2% إلى 5564.7 نقطة في الإغلاق السابق مصر * رئيس اتصالات مصر: لم نبدأ سداد قيمة رخصة الجيل الرابع للمحمول بعد وأمامنا شهر للدفع * فينكورب: القيمة العادلة لسهم بلتون المصرية 9.30 جنيه وخطأ كتابي وراء تغيير القيمة * المؤشر البورصة ينزل 2.24% إلى 8243.3 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * انخفاض صافي الاتحاد الوطني الإماراتي 15% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات * مؤشر أبوظبي يهبط 2.2% إلى 4220.44 نقطة عند الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.89% إلى 3272.37 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * أرباح بنك الكويت الوطني ترتفع 6.4% في الربع/3 رغم تراجعها في 9 أشهر * مؤشر البورصة ينخفض 0.42 بالمئة إلى 5287 نقطة. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -51.98 -0.29% 18086.40 نقطة ستاندرد آند بورز -6.48 -0.30% 2126.50 ناسداك -14.338 -0.27% 5199.823 ستوكس 600 -2.53 -0.74% 337.42 نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء) +4.70 +0.03% 16904.82 النفط (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.32 +0.64% 50.26 دولار/برميل برنت +0.33 +0.64% 51.85 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1017-1.1021‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.81-103.83 ين الاسترليني/الدولار 1.2221-1.2224 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1258.71-1258.87 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)