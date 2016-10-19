الأربعاء 19 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن حلب يوم الجمعة * أنباء عن استخدام الدولة الإسلامية لدروع بشرية مع اقتراب التحالف من الموصل * الحوثيون يدعمون الهدنة في اليمن ومناشدات بتسهيل نقل المساعدات * دمشق وحلفاؤها يرون مخاطر في حملة الموصل * السعودية تنفذ عقوبة الإعدام في أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بعد إدانته بالقتل * تمديد حالة الطوارئ المفروضة في شمال سيناء المصرية لتدخل عامها الثالث * أمريكا تتوقع استخدام الدولة الإسلامية لأسلحة كيماوية في معركة الموصل * الأمم المتحدة تأمل في نقل مساعدات لمناطق معزولة باليمن خلال وقف القتال * أوباما يبدي ثقته في هزيمة الدولة الإسلامية بالموصل * محكمة بحرينية تلغي حكما بسجن زعيم للمعارضة * أسماء الأسد تقول إن أعداء بشار عرضوا عليها الفرار من سوريا * الصليب الأحمر يسعى لمحادثات مع الدولة الإسلامية بشأن قواعد الحرب بالموصل * أنصار مدون سعودي سجين يقولون إنه يواجه الجلد مجددا أهم الأنباء العالمية * محكمة إيرانية تحكم بالسجن عشر سنوات على رجل أعمال أمريكي ووالده * مقتل أكثر من 12 شخصا في أعمال عنف عرقية في جنوب شرق الكونجو * ماليزيا في حالة تأهب بسبب مخاوف من عودة متشددين نتيجة هجوم الموصل * أوباما يقول إن سلوك روسيا يقوض المعايير الدولية * الدولة الإسلامية واللاجئون في مقدمة برنامج زيارة رينتسي للبيت الأبيض * المعارضة الكولومبية قد تجتمع مع متمردي فارك لمناقشة اتفاق السلام * الإكوادور تقر بتقييد خدمة الإنترنت لجوليان أسانج * إصابة 13 جنديا نيجيريا وفقد آخرين في اشتباكات مع بوكو حرام * الشرطة البلجيكية تعتقل مسلحا بسكين بعدما احتجز رهائن من دون وقوع إصابات * الجارديان: طالبان تستأنف محادثات سرية مع أفغانستان في قطر * إغلاق المدارس وتوقف النقل مع وصول الإعصار ساريكا إلى إقليم صيني * شرطة بنجلادش: أحد ممولي الهجوم على مقهي بداكا انضم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا * رئيس بوروندي يوقع مرسوما للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية * جماعات حقوقية تطلب تحقيقا أمريكيا في استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجوه * أمين عام أوبك يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق نفطي سلس في نوفمبر السعودية * بيانات: صادرات النفط السعودية تنخفض في أغسطس من مستوى قياسي * أرباح الصحراء للبتروكيماويات السعودية تتراجع 13% في الربع/3 * مؤشر البورصة ينخفض 1.9% إلى 5461 نقطة في الإغلاق السابق مصر * السويدي اليكتريك المصرية تشتري 3.6 مليون سهم خزينة بسعر 62.5 جنيه للسهم * المؤشر البورصة ينزل 0.36% إلى 8213.53 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أدنوك الإماراتية تدمج 3 شركات مدفوعة بتحسين الكفاءة * طيران الإمارات قد تخفض عدد الرحلات إلى افريقيا بسبب التحديات الاقتصادية * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.16% إلى 4269.34 نقطة عند الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 1.39% إلى 3317.97 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * البنك الأهلي المتحد الكويتي يصدر صكوكا بمبلغ 200 مليون دولار بعائد ثابت 5.5% * كيبكو الكويتية تسدد سندات قيمتها 500 مليون دولار في موعد استحقاقها * أرباح زين الكويتية ترتفع 12% في الربع/3 * مؤشر البورصة ينخفض 0.07 بالمئة إلى 5283.6 نقطة الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +75.54 +0.42% 18161.94 نقطة ستاندرد آند بورز +13.10 +0.62% 2139.60 ناسداك +44.013 +0.85% 5243.836 ستوكس 600 +5.06 +1.50% 342.48 نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء) +21.42 +0.13% 16985.03 النفط (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.47 +0.93% 50.76 دولار/برميل برنت +0.47 +0.91% 52.15 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0988-1.0992‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.77-103.78 ين الاسترليني/الدولار 1.2283-1.2289 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1263.06-1263.22 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)