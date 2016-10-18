المركزي المصري يبقي على الجنيه مستقرا في عطاء بيع الدولار

18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الأسبوعي لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء بينما تراجعت العملة المحلية في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 117 مليون دولار في العطاء الدوري وبلغ أقل سعر مقبول 8.78 جنيه للدولار دون تغيير.

وقال متعاملان في السوق السوداء إنهما باعا العملة الأمريكية بسعر 15.5 جنيه مقارنة مع نطاق 15 جنيها للدولار الأسبوع الماضي. لكنهما لم يذكرا أحجام التداولات.