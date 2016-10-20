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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 20, 2016 4:59am GMT
 
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الخميس 20 أكتوبر تشرين الأول   

    أهم الأنباء الإقليمية

    * ألمانيا وفرنسا تضغطان على روسيا لتمديد وقف الضربات الجوية
في سوريا.
    * سوريا تقول إن انتقاد الاتحاد الأوروبي لها يفتقر إلى
المصداقية.
    * وكالة: إصابة امرأة وطفلها إثر سقوط قذائف مورتر في جنوب
تركيا.
    * الدولة الإسلامية تبث لقطات فيديو لدوريات في الموصل وتتوعد
القوات العراقية.
    * الحريري يدعم تولي عون رئاسة لبنان وحليف له يقول القرار ليس
نهائيا.
    * روسيا تقول إنها تخشى من احتمال هروب متشددين من الموصل إلى
سوريا.
    * الشرطة:القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينية في الضفة الغربية.
    * إردوغان: مليون لاجئ قد يفدون إلى تركيا إذا بدأ النزوح من
حلب.
    * وكالة: روسيا تستبعد تمديد وقف القصف في حلب من جانب واحد.

     أهم الأنباء العالمية    

    * في المناظرة الثالثة والأخيرة ترامب يرفض القول بإنه سيقبل
نتائج انتخابات الرئاسة.
    * حصري-البيت الأبيض يدرس خططا لمنع الأفكار الداعية للعنف.
    * ماي: التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي كان هدفه
السيطرة على الهجرة.
    * فرنسا تقول إنها ستنافس على استضافة هيئتين أوروبيتين مقرهما
لندن.
    * مهاجم يرتدي زي الجيش الأفغاني يقتل ويصيب جنودا دوليين في
كابول.
    * ألمانيا لا تتوقع عقوبات أوروبية على روسيا بسبب سوريا خلال
قمة الاتحاد.
    * إجراءات أمن مُشددة في برلين قبل زيارة بوتين وبوروشينكو.
    * الأمم المتحدة: القوات الأفغانية مسؤولة عن عدد متزايد من
الضحايا المدنيين.
    * الكرملين: بوتين مستعد للترحيب بأي مرشح أمريكي مستعد لتحسين
العلاقات. السعودية

    * وزير الطاقة السعودي يقول أسواق النفط بلغت نهاية منحنى
نزولي.
    * السعودية تجتذب طلبات بقيمة 67 مليار دولار لباكورة
إصداراتها من السندات الدولية.
    * سبكيم السعودية تتحول لتسجيل خسائر صافية في الربع/3.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.13% إلى 5522.57 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر    
    * محكمة مصرية تلغي حكما بإعدام 14 شخصا في قضية تتصل بأعمال
عنف.
    * وزير التموين: مصر تدرس زيادة قيمة الدعم الموجه لبطاقات
التموين.
    * مؤشر البورصة ينزل 0.65% إلى 8160.4 نقطة في الإغلاق السابق.

      الإمارات
    * زيادة صافي ربح نخيل العقارية 22% في الربع/3.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.93% إلى 4309.03 نقطة في الإغلاق
السابق. 
    * مؤشر دبي يرتفع 0.05% إلى 3319.48 نقطة عند الإغلاق السابق. 

    الكويت
    * الأهلي المتحد الكويتي يغلق الاكتتاب في صكوك قيمتها 200
مليون دولار.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% بالمئة إلى 5315.23 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الأسواق العالمية    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +40.68     +0.22%        18202.62 نقطة
ستاندرد آند بورز    +4.69        +0.22%        2144.29
ناسداك            +2.576     +0.05%      5246.412
ستوكس 600        +1.16        +0.34%        343.64
نيكي (الساعة 5.00 جمت يوم الخميس)
            +196.74      +1.16%        17195.65
    
النفط (الساعة 5.00 جمت يوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.22        +0.43%        51.38
دولار/برميل
برنت            -0.12        -0.23%        52.55

العملات والذهب (الساعة 5.00 جمت يوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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دولار
الدولار/الين        103.64-103.65   ين
الاسترليني/الدولار    1.2274-1.2281   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1271.04-1272.14 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف صديق)
 