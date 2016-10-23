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صباح الخير من رويترز

Sun Oct 23, 2016 5:21am GMT
 
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الأحد 23 أكتوبر تشرين الأول   

    أهم الأنباء الإقليمية
    * غارات جوية واشتباكات في ثالث أيام هدنة حلب السورية 
    * البيت الأبيض يندد باستخدام القوات السورية غازات سامة
    * العراق يطرد الدولة الإسلامية من منطقة مسيحية قرب الموصل 
    * وزير داخلية كردستان العراق: القوات العراقية على بعد 5
كيلومترات من الموصل  
    * العبادي يرفض عرضا تركيا للمساعدة في معركة الموصل  
    * وزير الدفاع الأمريكي متفائل بشأن عملية الموصل ويركز على
مستقبل الدعم للعراق  
    * يلدريم: تركيا مستعدة "لاتخاذ إجراءات" في العراق
    * انتهاء الهدنة في اليمن بعد يوم من القتال العنيف  
    * اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري قرب منزله  
    * القوات الليبية تحرر 13 أسيرا أجنبيا من المتشددين في سرت



    أهم الأنباء العالمية  
    * قراصنة صوماليون يفرجون عن 26 بحارا آسيويا احتجزوا منذ 
2012
    * مقتل 19 في شمال غرب سيبيريا في تحطم هليكوبتر روسية 
    * أكثر من 70 قتيلا في حادث خروج قطار عن القضبان في الكاميرون
    * مسؤول: مبعوثو طالبان الأفغانية في باكستان لمناقشة محادثات
السلام 
    * خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ 2400 مهاجر وانتشال 14 جثة 
    * رئيس فنزويلا يقول إن منتجي النفط يقتربون من الاتفاق على
تحديد الإنتاج
    *  سلطات هايتي تعلن حدوث هروب جماعي من سجن بهايتي 
    * استطلاع: كلينتون متقدمة بقوة على ترامب في المجمع الانتخابي
    * 

      
    
    

 السعودية

    * مؤشر البورصة يرتفع 2.43% إلى 5651.80 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر    

    * مؤشر البورصة يصعد 1.4% إلى 8277.21 نقطة في الإغلاق السابق.

      الإمارات

    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.34% إلى 4294.46 نقطة في الإغلاق
السابق. 
    * مؤشر دبي يرتفع 0.63% إلى 3340.49 نقطة عند الإغلاق السابق. 

    الكويت

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% بالمئة إلى 5321.46 نقطة في
الإغلاق السابق.

   الأسواق العالمية    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -16.64     -0.09%        18145.71 نقطة
ستاندرد آند بورز    -0.18        -0.01%        2141.16
ناسداك            +15.569     +0.30%      5257.402
ستوكس 600        00.00        00.00%        344.29
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
            +196.74      +1.16%        17195.65
    
النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.22        +0.43%        51.38
دولار/برميل
برنت            -0.12        -0.23%        52.55

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
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  دولار
الدولار/الين        103.80-103.87   ين
الاسترليني/الدولار    1.2233-1.2237   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1266.25-1267.25 دولار

 (إعداد مروة سلام للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)
 