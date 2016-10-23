الأحد 23 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * غارات جوية واشتباكات في ثالث أيام هدنة حلب السورية * البيت الأبيض يندد باستخدام القوات السورية غازات سامة * العراق يطرد الدولة الإسلامية من منطقة مسيحية قرب الموصل * وزير داخلية كردستان العراق: القوات العراقية على بعد 5 كيلومترات من الموصل * العبادي يرفض عرضا تركيا للمساعدة في معركة الموصل * وزير الدفاع الأمريكي متفائل بشأن عملية الموصل ويركز على مستقبل الدعم للعراق * يلدريم: تركيا مستعدة "لاتخاذ إجراءات" في العراق * انتهاء الهدنة في اليمن بعد يوم من القتال العنيف * اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري قرب منزله * القوات الليبية تحرر 13 أسيرا أجنبيا من المتشددين في سرت أهم الأنباء العالمية * قراصنة صوماليون يفرجون عن 26 بحارا آسيويا احتجزوا منذ 2012 * مقتل 19 في شمال غرب سيبيريا في تحطم هليكوبتر روسية * أكثر من 70 قتيلا في حادث خروج قطار عن القضبان في الكاميرون * مسؤول: مبعوثو طالبان الأفغانية في باكستان لمناقشة محادثات السلام * خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ 2400 مهاجر وانتشال 14 جثة * رئيس فنزويلا يقول إن منتجي النفط يقتربون من الاتفاق على تحديد الإنتاج * سلطات هايتي تعلن حدوث هروب جماعي من سجن بهايتي * استطلاع: كلينتون متقدمة بقوة على ترامب في المجمع الانتخابي * السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 2.43% إلى 5651.80 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يصعد 1.4% إلى 8277.21 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.34% إلى 4294.46 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.63% إلى 3340.49 نقطة عند الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% بالمئة إلى 5321.46 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -16.64 -0.09% 18145.71 نقطة ستاندرد آند بورز -0.18 -0.01% 2141.16 ناسداك +15.569 +0.30% 5257.402 ستوكس 600 00.00 00.00% 344.29 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) +196.74 +1.16% 17195.65 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.22 +0.43% 51.38 دولار/برميل برنت -0.12 -0.23% 52.55 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0882-1.0886‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.80-103.87 ين الاسترليني/الدولار 1.2233-1.2237 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1266.25-1267.25 دولار (إعداد مروة سلام للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)