مصرفيون: تعليمات شفهية من المركزي المصري لبنوك بهيكلة محافظ السندات

من نادية الجويلي وأسماء الشريف

القاهرة 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي أبلغ بعض البنوك العامة والخاصة بضرورة هيكلة محافظها الاستثمارية من السندات للتحوط ضد أي تقلبات متوقعة وتحسبا لزيادة حادة في أسعار الفائدة.

وقال ثلاثة مصرفيين تحدثوا لرويترز بشرط عدم الكشف عن اسمائهم إن الهيكلة ستكون من خلال إعادة تبويب استثمارات السندات من "متاحة للبيع" وهي السندات التي يجري تداولها في السوق الثانوية وقد تتعرض لخسائر إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى "مُحتفظ بها" وهي السندات التي لا يجري تداولها ولا تتأثر بأي تغيرات في أسعار الفائدة.

ونقلت صحيفة المال اليوم عن مصرفي بارز قوله إن التعليمات الشفهية صدرت نهاية الاسبوع الماضي. لكن المصرفيين أبلغوا رويترز أن البنوك تعكف منذ شهر ونصف الشهر تقريبا على تنفيذ هذه التعليمات.

ولم يرد مسؤولو البنك المركزي على طلب للتعقيب.

وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية "جرى إبلاغ التعليمات الشفهية لبنوك حكومية وخاصة مختارة بناء على حجم محافظها من السندات... لآجال من ثلاث إلى عشر سنوات وأكثر."

وأضاف قائلا "التعليمات تستهدف تحوط البنوك ضد ما قد يؤثر على سلامة مراكزها المالية مع رفع متوقع لأسعار الفائدة."

ومن شأن خسائر ضخمة في محافظ استثمارات البنوك من السندات وأذون الخزانة أن تؤثر على معدل كفاية رأسمال البنك.