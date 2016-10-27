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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 27, 2016 4:06am GMT
 
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الخميس 27 أكتوبر تشرين الأول

أهم الأنباء الإقليمية
    * المرصد السوري وعمال إنقاذ: غارات جوية تقتل 26 معظمهم أطفال
في إدلب
    * إردوغان: ليس لتركيا مخططات في حلب
    * تركيا تتعهد بمواصلة هجماتها في سوريا رغم تحذير قوات موالية
للأسد
    * تركيا: القوات الكردية ينبغي ألا تشارك في عملية الرقة
بسوريا
    * مسؤولون: الدولة الإٍسلامية تعدم عشرات السجناء قرب الموصل
    * فرنسا تمدد مهمة حاملة طائرات في سوريا والعراق لمنتصف
ديسمبر
    * روسيا: وزير خارجية سوريا يجري مباحثات بشأن حلب في موسكو
هذا الأسبوع
    * الجيش الإسرائيلي يقول إن أحد جنوده أصيب برصاص أطلق من
لبنان

أهم الأنباء العالمية
    * زلازل قوية تضرب وسط إيطاليا ولا أنباء عن قتلى
    * حرس السواحل: فقد أكثر من 90 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة
ليبيا
    * أطباء بلا حدود: العثور على جثث 25 مهاجرا في قارب مطاطي
بالبحر المتوسط
    * بكين تعلن إجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي
    * دوتيرتي: الفلبين ستنحاز إلى اليابان في قضية بحر الصين
الجنوبي
    * مسؤول: الدولة الإسلامية تقتل عشرات المدنيين في أفغانستان
    * ضربات جوية أمريكية تستهدف زعيمين بالقاعدة في أفغانستان
    * طالبان تهاجم عاصمة إقليم أفغاني وتقطع طريقا رئيسيا
    * حركة الشباب تسيطر على بلدة صومالية كانت تحت سيطرة القوات
الإثيوبية
    * استقالة حكومة قرغيزستان بعد انهيار الائتلاف

السعودية
    * وزير المالية يقول إصدارات الديون ستشمل الصكوك أيضا
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى 5884.99 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * الجنيه المصري يواصل الهبوط في السوق السوداء وسط غموض بشأن
موعد تطبيق إصلاحات مؤلمة
    * المركزي: ارتفاع الدين الخارجي لمصر 16% في الربع/4
    * السويدي اليكتريك المصرية تشتري 1.4 مليون سهم خزينة بسعر
62.5 جنيه للسهم
    * أزمة العملة الصعبة في مصر تهدد بتوقف الشرقية للدخان عن
العمل
    * أرباح الوطنية لمنتجات الذرة المصرية تصعد 21% في 9 أشهر
    * إيديتا تعلن رفع التحفظ عن السكر والمصنع يستأنف العمل
    * رئيس بورصة مصر: قيد شركتين جديدتين في السوق قبل نهاية
العام
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.05% إلى 8257.21 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * استقرار صافي ربح أبوظبي الوطني في الربع/3
    * زيادة صافي ربح بنك الخليج الأول 31% في الربع/3
    * صافي ربح اتصالات دون التقديرات في الربع/3
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.03% إلى 4265.83 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.98% إلى 3304.20 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * بدر الخرافي: لم نر جدية من الجانب المصري في طرح رخصة الجيل
الرابع
    * كويت انرجي تبيع 20% من حصتها في حقل السيبا الغازي العراقي
للهيئة المصرية للبترول
    * صافي ربح كيبكو الكويتية يتراجع 2% في الربع/3
    * الكويت تبدأ تشغيل اول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.27% إلى 5403.70 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +30.06     +0.17%        18199.33 نقطة
ستاندرد آند بورز    -3.73        -0.17%        2139.43
ناسداك            -33.131    -0.63%      5250.268
ستوكس 600        -1.31        -0.38%           341.76 
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
            -89.98     -0.52%        17301.86
    
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.07        +0.14%        49.25
دولار/برميل
برنت            +0.08        +0.16%        50.06

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.45-104.46   ين
الاسترليني/الدولار    1.2211-1.2213   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1266.40-1266.52 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 