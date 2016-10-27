الخميس 27 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * المرصد السوري وعمال إنقاذ: غارات جوية تقتل 26 معظمهم أطفال في إدلب * إردوغان: ليس لتركيا مخططات في حلب * تركيا تتعهد بمواصلة هجماتها في سوريا رغم تحذير قوات موالية للأسد * تركيا: القوات الكردية ينبغي ألا تشارك في عملية الرقة بسوريا * مسؤولون: الدولة الإٍسلامية تعدم عشرات السجناء قرب الموصل * فرنسا تمدد مهمة حاملة طائرات في سوريا والعراق لمنتصف ديسمبر * روسيا: وزير خارجية سوريا يجري مباحثات بشأن حلب في موسكو هذا الأسبوع * الجيش الإسرائيلي يقول إن أحد جنوده أصيب برصاص أطلق من لبنان أهم الأنباء العالمية * زلازل قوية تضرب وسط إيطاليا ولا أنباء عن قتلى * حرس السواحل: فقد أكثر من 90 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة ليبيا * أطباء بلا حدود: العثور على جثث 25 مهاجرا في قارب مطاطي بالبحر المتوسط * بكين تعلن إجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي * دوتيرتي: الفلبين ستنحاز إلى اليابان في قضية بحر الصين الجنوبي * مسؤول: الدولة الإسلامية تقتل عشرات المدنيين في أفغانستان * ضربات جوية أمريكية تستهدف زعيمين بالقاعدة في أفغانستان * طالبان تهاجم عاصمة إقليم أفغاني وتقطع طريقا رئيسيا * حركة الشباب تسيطر على بلدة صومالية كانت تحت سيطرة القوات الإثيوبية * استقالة حكومة قرغيزستان بعد انهيار الائتلاف السعودية * وزير المالية يقول إصدارات الديون ستشمل الصكوك أيضا * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى 5884.99 نقطة في الإغلاق السابق مصر * الجنيه المصري يواصل الهبوط في السوق السوداء وسط غموض بشأن موعد تطبيق إصلاحات مؤلمة * المركزي: ارتفاع الدين الخارجي لمصر 16% في الربع/4 * السويدي اليكتريك المصرية تشتري 1.4 مليون سهم خزينة بسعر 62.5 جنيه للسهم * أزمة العملة الصعبة في مصر تهدد بتوقف الشرقية للدخان عن العمل * أرباح الوطنية لمنتجات الذرة المصرية تصعد 21% في 9 أشهر * إيديتا تعلن رفع التحفظ عن السكر والمصنع يستأنف العمل * رئيس بورصة مصر: قيد شركتين جديدتين في السوق قبل نهاية العام * مؤشر البورصة يتراجع 0.05% إلى 8257.21 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * استقرار صافي ربح أبوظبي الوطني في الربع/3 * زيادة صافي ربح بنك الخليج الأول 31% في الربع/3 * صافي ربح اتصالات دون التقديرات في الربع/3 * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.03% إلى 4265.83 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.98% إلى 3304.20 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * بدر الخرافي: لم نر جدية من الجانب المصري في طرح رخصة الجيل الرابع * كويت انرجي تبيع 20% من حصتها في حقل السيبا الغازي العراقي للهيئة المصرية للبترول * صافي ربح كيبكو الكويتية يتراجع 2% في الربع/3 * الكويت تبدأ تشغيل اول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء * مؤشر البورصة يرتفع 0.27% إلى 5403.70 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +30.06 +0.17% 18199.33 نقطة ستاندرد آند بورز -3.73 -0.17% 2139.43 ناسداك -33.131 -0.63% 5250.268 ستوكس 600 -1.31 -0.38% 341.76 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) -89.98 -0.52% 17301.86 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.07 +0.14% 49.25 دولار/برميل برنت +0.08 +0.16% 50.06 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0897-1.0901‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.45-104.46 ين الاسترليني/الدولار 1.2211-1.2213 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1266.40-1266.52 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)