الأحد 30 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * مسؤولون: مقتل أربعة في تفجير سيارة ملغومة بوسط بنغازي * أقارب ومصادر:غارة جوية للتحالف العربي تقتل 33 شخصا في اليمن * الخارجية الأمريكية تأمر أفراد عائلات موظفي قنصليتها باسطنبول بمغادرة البلاد * وسائل إعلام: إصابة مشرع تركي معارض في هجوم مسلح أهم الأنباء العالمية * أوبرا متروبوليتان بنيويورك تلغي حفلا بعد رش مسحوق على الفرقة الموسيقية * الدولة الإسلامية تعلن المسؤولية عن هجوم أمام السفارة الأمريكية في نيروبي * الهند تقول إنها دمرت أربعة مواقع عسكرية باكستانية على الحدود * الشرطة الصربية تجلي رئيس الوزراء بعد العثور على أسلحة قرب منزله * رئيس وزراء إسبانيا يقول إنه سيعلن تشكيلة حكومته الجديدة الخميس * الآلاف يحتجون في كوريا الجنوبية ويطالبون باستقالة رئيسة البلاد * الاتحاد الأوروبي وكندا يوقعان على اتفاقية للتجارة الحرة بعد غموض استمر أسابيع * عودة طاقم دولي من محطة الفضاء إلى الأرض السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.87% إلى 5936.30 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.04% إلى 8343.31 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.63% إلى 4292.50 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.43% إلى 3318.39 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.11% إلى 5397.85 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -8.49 -0.05% 18161.19 نقطة ستاندرد آند بورز -6.63 -0.31% 2126.41 ناسداك -25.87 -0.5% 5190.10 ستوكس 600 -0.91 -0.27% 340.80 نيكي +109.99 +0.63% 17446.41 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.07 +0.14% 49.25 دولار/برميل برنت +0.08 +0.16% 50.06 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0897-1.0901‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.45-104.46 ين الاسترليني/الدولار 1.2211-1.2213 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1266.40-1266.52 دولار (تحرير أحمد صبحي خليفة)