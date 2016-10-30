اتحاد الغرف التجارية في مصر يناشد التجار التوقف عن شراء الدولار لأسبوعين

القاهرة 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر التجار والصناع والمستثمرين التوقف عن شراء الدولار لمدة أسبوعين وقصر الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر على السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج التي ليس لها بديل أو مخزون.

وتأتي مناشدة اتحاد الغرف التجارية في بيان صحفي الليلة الماضية مع تفاقم أزمة العملة الصعبة وقفزات متسارعة في سعر الدولار بالسوق الموازية والذي بلغ الليلة الماضية 17.50 جنيه وفقا لمتعاملين.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يبلغ السعر للجمهور في البنوك 8.88 جنيه.

كما ناشد الاتحاد "المواطنين عدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر."

والاتحاد العام للغرف التجارية هو الممثل القانوني لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر في مصر.

وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة‭‭‭ ‬‬‬نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.